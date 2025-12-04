Diese Karte zeigt alle Gebäude auf der Erde

Der riesige Datensatz soll dabei helfen, Stadtentwicklung zu verstehen und Infrastruktur zu planen.

„Wie viele Gebäude gibt es eigentlich auf der Welt?“ ist eine dieser Fragen, die das menschliche Vorstellungsvermögen völlig übersteigen. Ein Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) hat nun mithilfe von Satellitenbildern eine Antwort darauf gefunden: 2,75 Milliarden.

Der „GlobalBuildingAtlas“ enthält 3D-Modelle all dieser Gebäude mit einer Auflösung von 3x3 Metern. Die zugehörige Studie erschien Anfang der Woche in der Fachzeitschrift Earth System Science Data, alle Daten sind u.a. auf GitHub frei verfügbar. In einem WebViewer kann man die Gebäude ausgewählter Städte im Browser betrachten.

3D-Gebäudeinformationen

Der riesige Datensatz ist laut TUM für die Analyse von Stadtstrukturen, Volumenberechnungen und Infrastrukturplanung nützlich. „3D-Gebäudeinformationen liefern ein deutlich genaueres Bild von Urbanisierung und Armut als klassische 2D-Karten“, sagt Forschungsleiterin Xiaoxiang Zhu in einer Aussendung.