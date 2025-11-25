Neuen ChatGPT-Modus ausprobiert: Das kann der Shopping-Assistant

OpenAI will anscheinend beim Weihnachtsgeschenke-Einkauf helfen. Gerade noch rechtzeitig zur Zeit der Sonderangebote veröffentlicht das KI-Unternehmen den “Shopping-Assistant”.

Damit soll man einfacher und schneller die passenden Produkte finden. Wir haben ihn für euch einem Schnelltest unterzogen.

Wie man den Shopping-Assistenten nutzt

Der Shopping-Assistent kann verschiedene Voraussetzungen, die ein Produkt erfüllen soll, in die Suche miteinbeziehen. Damit gemeint ist beispielsweise das Budget oder spezielle Vorlieben, die man im ersten Prompt angibt. Beispiele von OpenAI sind: "Ich brauche ein Geschenk für meinen Vater, der ein begeisterter Angler ist, aber anscheinend nie etwas fängt." oder "Ich suche ein Kleid, das so aussieht, aber bodenlang ist und weniger als 250 Dollar kostet."

ChatGPT sucht dann nach Produkten, die diese Anforderungen erfüllen. Im Laufe der Konversation stellt der Shopping-Assistant auch Fragen, um genauer zu verstehen, was Anwenderinnen oder Anwender suchen. Das Tool zeigt einem auch Bilder von den Produkten - hier kann man bewerten, ob das Produkt die Anforderungen und Wünsche erfüllt oder nicht. Das Tool sucht im Internet dafür nach aktuellen Informationen, wie zum Beispiel dem Preis, und bezieht Bewertungen von Käuferinnen und Käufern oder Expertinnen und Experten ein. Laut OpenAI funktioniert der Shopping-Assistent besonders gut bei Beauty-Produkten, Elektronikartikeln, Gegenständen für das Haus, den Garten oder die Küche und für Sport- und Outdoor-Equipment.

Um den Shopping-Assistenten nutzen zu können, muss man eingeloggt sein. Im Webbrowser klickt man dann auf das “+” in der Eingabeleiste. Dort erscheint dann die Option “Recherche für Einkäufe”. In das Eingabefeld schreibt man dann so genau wie möglich, was man sucht. Ist die Erinnerungsfunktion aktiviert, bezieht der Shopping-Assistant Erkenntnisse aus vergangenen Konversationen in die Suche mit ein. Will man das Produkt kaufen, wird man auf die entsprechende Website weitergeleitet. In Zukunft will OpenAI es auch ermöglichen, gleich direkt über ChatGPT einkaufen zu können, dafür müssen die Händler aber einen “Instant Checkout” anbieten.

Der Test: Eh nett, aber manchmal nutzlos

Ein weiteres Beispiel für einen Prompt von OpenAI lautet: “Hilf mir, das beste Black Friday-Angebot für diese Sneaker zu finden. Ich bin Student, sage mir bitte, ob ich Anspruch auf einen Rabattcode habe.” Gibt man diesen Begriff ein und fügt ein Foto hinzu, erkennt das Tool die Sneaker einigermaßen gut, wobei das im Falle von den "Nike Air Force 1” nicht unbedingt schwierig ist.

Es weist trotzdem darauf hin, dass es sich nicht zu 100 Prozent sicher ist. Der Shopping-Assistent liefert mir eine kurze Zusammenfassung zum Modell mit Links zu aktuellen BlackFriday-Angeboten und Preisvergleichsseiten. Am meisten hilft hier der Preisvergleich, dafür hätte ich ChatGPT aber nicht gebraucht. Das Tool liefert mir aber auch eine Anleitung, wie ich zu Studentenrabatten komme, was praktisch ist.