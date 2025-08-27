7 Tipps, wie ihr KI-Bilderkennung im Alltag sinnvoll verwendet

Speisekarten im Urlaub übersetzen, gedruckte Texte extrahieren und Shopping-Helfer: KI-Tools bieten hilfreiche Funktionen.

Es reicht ein Foto von einem Gebäude, einer Pflanze oder einer Speise zu machen und KI-basierte Bilderkennungssysteme spucken Informationen dazu aus. Durch KI-Tools wie Google Lens, ChatGPT, Claude oder Apple Intelligence kann uns das Smartphone noch besser unterstützen. Letzteres funktioniert vorerst nur beim iPhone 15 Pro, 15 Pro Max und allen iPhones-16-Varianten. Die anderen KI-Hilfsmittel kann man kostenlos für Android-Smartphones und iPhones, in den jeweiligen App Stores, herunterladen. Google Lens ist schon in der Google-App bzw. der Google-Suche im Browser integriert, alternativ kann Googles Chatbot Gemini als App heruntergeladen werden. Hier sind fünf Vorschläge, wie man KI-basierte Bilderkennung sinnvoll im Alltag nutzen kann. 1. Texte übersetzen Vegetarier oder Menschen mit Allergien kennen das Problem: Man ist in einem fremden Land und möchte essen gehen. Doch die Speisekarte wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Mit Google Lens kann man diese aber in Echtzeit übersetzen lassen. Das funktioniert, indem man Google auf dem Smartphone öffnet und in der Suchleiste auf das Kamerasymbol klickt. Dann erscheint die Option Übersetzen. Mit KI-Tools wie ChatGPT oder Claude lädt man einfach das Bild hoch und kann gleich fragen, welches Gericht vegetarisch oder ohne bestimmte Allergene ist. Bei iPhones funktioniert das, indem man ein Foto macht und dann länger auf den Text drückt. Dann erscheint ein Auswahlwerkzeug und die Option, den Text zu “übersetzen”. ➤ Mehr lesen: Dieses Tool zeigt, was Googles KI aus euren Fotos herausliest

2. Texte erkennen Texte können so auch digitalisiert werden – von Omas Rezeptsammlung, die aus Zeitungsartikeln der 60er-Jahre zusammengestellt wurde, bis zur Visitenkarte, um Name und Nummer direkt in den Smartphone-Kontakten abzuspeichern. Dafür macht man bei Google Lens ein Foto von dem Text, wodurch eine Markierung an den Ecken des Bildschirms erscheint. Diese zieht man auf die entsprechende Stelle, wodurch die Option „Text auswählen“ und dann „Kopieren“ erscheint. Bei iPhones funktioniert das ähnlich wie beim Übersetzen, nur, dass man hier stattdessen auf „Kopieren“ klickt. Bei ChatGPT kann man die KI bitten, den Text auf dem Foto digitalisieren zu lassen. 3. Text vorlesen Für Menschen, die keine Lust haben zu lesen oder jene, die es aus bestimmten Gründen nicht können, kann die KI-Bilderkennung Texte vorlesen. Dafür klickt man bei Google Lens wieder auf „Text auswählen” und dann auf die Option „Anhören”. Bei KI-Chatbots wie ChatGPT klickt man in der linken unteren Ecke auf das “+”, tippt dann auf das Kamera-Symbol und macht ein Foto. Fordert man die KI dann auf, den Text zu digitalisieren, erscheint bei der Ausgabe ein Lautsprecher-Symbol, wodurch man sich den Text vorlesen lassen kann. ➤ Mehr lesen: Immer mehr KI-Bilder bei Google: So erkennt man sie

Informationen zur KI-basierten Suche Toggle Infobox Mit der visuellen Suche ist es möglich, verschiedene Informationen zu einem bestimmten Bildinhalt zu erhalten. Das funktioniert, indem die KI das Bild und darauf zu sehende Details identifiziert und mit einer Bild- und Informationsdatenbank abgleicht. Auch ohne KI war das bisher möglich, zum Beispiel mit dem wohl bekanntesten Tool namens Google Lens. Dieses nutzt nun auch Gemini, also die KI aus dem Hause Google, die auch auf iPhones genutzt werden kann. Vorsicht vor Falschinformationen Egal, welches KI-basierte Bilderkennungstool man nutzt: Bei wichtigen Fragen sollte man die Informationen nochmals überprüfen. Denn die KI-gelieferten Informationen sind nicht immer korrekt. Außerdem sollte man darauf achten, welche Informationen man mit der KI teilt. Gemachte Fotos werden zur Analyse zu den Servern der KI-Provider hochgeladen. Oft werden sie genutzt, um neue KI-Modelle zu trainieren, oder das bestehende Modell weiterzuentwickeln. Dazu kann es auch nötig sein, dass Menschen die Fotos anschauen, um das Bild für die KI zu klassifizieren. Visual Intelligence Apples Antwort auf Google Lens heißt Visual Intelligence. Damit man die KI nutzen kann, muss Apple Intelligence in den Einstellungen aktiviert werden und die neueste Version von iOS installiert sein. Visual Intelligence funktioniert derzeit nur beim iPhone 15 Pro, 15 Pro Max und allen iPhone-16-Modellen.