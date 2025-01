Dieses Tool zeigt, was Googles KI aus euren Fotos herausliest

Alter, Emotionen, Einkommen: Fotodetails verraten Google viel über euch. Was genau, zeigt ein neues Tool zum Ausprobieren.

Dass Google viel über uns weiß, ist kein Geheimnis. Wie umfangreich der Tech-Konzern aber mittlerweile Informationen über die Welt sammelt, ist uns oftmals gar nicht bewusst. So kann Google etwa auch anhand von im Internet hochgeladener Fotos vieles über uns erfahren, was wir vielleicht nicht einmal unseren besten Freunden erzählen würden. Möglich macht das eine Software, die Bilder mit KI bis auf kleinste Details untersuchen kann.

➤ Mehr lesen: Immer mehr KI-Bilder bei Google: So erkennt man sie

Ein indischer Ex-Google-Mitarbeiter und Softwareentwickler hat ein Tool entwickelt, das uns zeigt, was Google alles aus unseren Fotos herauslesen kann. Gegenüber Wired erklärte Vishnu Mohandas, dass er sich damit auch ein bisschen an seinem früheren Arbeitgeber rächen will. Als er nämlich erfuhr, dass Google dem US-Militär dabei half, Drohnenbilder mit KI zu analysieren, hatte er 2020 seinen Job bei dem Tech-Giganten kurzerhand hingeschmissen.

"Sie sehen eure Fotos"

Bei seinem im November vorgestellten Analyse-Tool Theyseeyourphotos kann jeder Bilder hochladen und sich dann beschreiben lassen, was das Programm Google Vision daraus abliest. Dazu hat Mohandas eine API-Schnittstelle zu Googles cloudbasiertem KI-Programm eingerichtet. Dann werden die Details in einer Art Kurzbericht zusammengefasst. Mit Theyseeyourphotos will er uns zeigen, welche privaten und sensiblen Informationen Google aus unseren Fotos filtert.

Ich habe für die futurezone einen Selbstversuch gestartet, welche Schlüsse das Programm aus meinen Fotos zieht. Kleiner Spoiler vorweg: Es hat mich geschockt, wie viel Google von mir aus wenigen Fotos erfährt, wenngleich die KI bei ihren Interpretationen auch oft danebenlag.

"Zufrieden" auf der teuren Skipiste

Bei allen Bildern, auf denen Menschen abgebildet waren, hat Google Vision analysiert, welche ethnische Zugehörigkeit diese haben ("Frau mit kaukasischer Abstammung"), wie alt sie ungefähr sind und welcher sozialen Schicht sie angehören. Auch wie die Stimmungslage der abgebildeten Personen ist, scheint die KI genau zu erfassen ("Gefühl von Zufriedenheit").

Mit welchem Smartphone-Modell ein Foto aufgenommen wurde sowie an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit liest das Tool aus den Metadaten.

Bei folgendem Beispiel hat die Google-KI erkannt, dass ich Skifahren war und sogar ermittelt, wie viel meine etwas in die Jahre gekommene Skiausrüstung wert sein dürfte.