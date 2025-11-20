Black-Friday-Week: Geizhals-Analyse zeigt, was wirklich billiger wird

Bei diesen Geräten kann man davon ausgehen, dass man in den kommenden Tagen tatsächlich sparen kann.

Anlässlich der Black Week, die heuer am 21. November beginnt, hat das Preisvergleichsportal Geizhals die Entwicklungen rund um die Black Week 2024 analysiert. Für die Analyse wurden die 10.000 gefragtesten Produkte betrachtet und die Preise in der Aktionswoche von 22. bis 29. November 2024 mit jenen im Zeitraum von 22. bis 29. Oktober 2024 verglichen. Ziel war es, Muster bei Nachfrage und Preisgestaltung zu erkennen, die Rückschlüsse auf die bevorstehende Rabattphase erlauben.

Besonders deutlich zeigt sich der Trend bei Notebooks. Sie verzeichneten unter den Hauptkategorien sowohl das größte Nachfragewachstum als auch die höchste durchschnittliche Preisersparnis. In der Auswertung lagen sie mit einer durchschnittlichen Reduzierung von 12,5 Prozent vor Fernsehern mit 12,2 Prozent und Monitoren mit 10,5 Prozent. Auch Smartphones mit durchschnittlichen Nachlässen von 8,2 Prozent und Smartwatches mit 9,0 Prozent boten spürbare Ersparnisse.

Insgesamt lagen wie in den Vorjahren Gaming Produkte an der Spitze. Am stärksten verbilligten sich PS4 Spiele mit durchschnittlich 32 Prozent, gefolgt von Xbox Spielen mit 27,9 Prozent und PS5 Spielen mit 25,6 Prozent. PC-Komplettsysteme kamen auf einen Abschlag von 23,4 Prozent, Adventkalender kurz vor Beginn der Adventzeit auf 20,3 Prozent.

