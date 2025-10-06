Prime Deal Days 2025: Wenn ihre diese Tipps beachtet, spart ihr wirklich

Am 7. und 8. Oktober finden die Prime Deal Days statt. Wir geben Tipps, wie du nicht in die Schnäppchen-Falle tappst.

© Geizhals

So viel kostet eine Prime-Mitgliedschaft Toggle Infobox Ein Abonnement für Amazon Prime kostet in Österreich und Deutschland 8,99 Euro pro Monat

89,90 Euro pro Jahr Für Studierende und junge Erwachsene zwischen 18 und 22 Jahren gibt es die vergünstigte Mitgliedschaft um 4,49 Euro pro Monat

44,90 Euro pro Jahr

Tipp: Familienmitglieder im selben Haushalt können sich die Prime-Vorteile teilen. Hat die Frau etwa ein Prime-Konto, kann sie ihren Mann einladen, die Vorteile zu teilen. Dieser benötigt nur ein normales Amazon-Konto. Wie genau das funktioniert, erfährst du auf der Amazon-Hilfeseite: Navigiere auf einem Desktop-Computer zu Meine Amazon Prime-Mitgliedschaft (diese Option ist über ein Mobilgerät, Smartphone oder Tablet nicht verfügbar). Wähle unten auf der Seite Meine Prime-Vorteile teilen aus. Gib den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein, mit der du Vorteile teilen möchtest. Bitte beachte, dass diese Person Zugriff auf ein Amazon-Konto haben muss. Wähle Einladen aus. Das ist bei Rückgaben zu beachten Überzeugt das gekaufte Produkt nicht, bietet Amazon für viele Waren eine 30-tägige Rückgabegarantie an. Diese ist allerdings freiwillig, warnt Behrens. Das Unternehmen kann daher selbst bestimmen, wie der Zustand der Ware auszusehen hat. “Amazon kann etwa verlangen, dass das Produkt noch originalverpackt ist, wenn man es nach mehr als 2 Wochen zurückschicken will.” Außerdem gibt es einige Produktkategorien, für die die Rückgabegarantie nicht gilt, wie etwa Elektronik, Computer, Bürobedarf und Videospiele. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man sein 14-tägiges Widerrufsrecht in Anspruch nimmt. “In dieser Zeit kann man die Ware ohne Angabe von Gründen zurückgeben und man erhält sein Geld zurück”, sagt Behrens. Das Widerrufsrecht gilt jedoch nicht für alle Produktkategorien. Individuell angefertigte Produkte sind davon etwa ausgenommen, ebenso wie Hygieneartikel, wozu auch gewisse Kosmetikprodukte gehören. “Hier muss man aber vor dem Kauf ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Widerrufsrecht nicht gilt”, sagt Behrens. Vorsicht bei den Bewertungen Selbst, wenn ein Produkt stark rabattiert ist, gilt: Scheint das Angebot zu gut um wahr zu sein, ist besondere Vorsicht geboten. Ein Anhaltspunkt sind hier die Bewertungen direkt auf Amazon. “Falsche oder gekaufte Bewertungen sind zwar immer noch ein Problem, aber wenn ein Produkt viele gute Bewertungen hat, ist das zumindest ein erster Anhaltspunkt, dass es etwas taugt”, sagt Behrens. “Was man aber nicht sieht: Ob das Produkt auch für mich geeignet ist.” Wer spezielle Erwartungen an ein Produkt hat, sollte daher in den Bewertungen suchen, ob diese Anforderungen auch erfüllt werden. Amazon bietet etwa eine Stichwortsuche über den Bewertungen an. Ein Trick von Verkäufern kommt leider gerade bei Amazons Angebottagen immer wieder vor. Kurz vor der Rabattaktion ändern sie Titel, Fotos und Beschreibung eines gut bewerteten Produkts (Produkt A) zu einem schlechteren Produkt (Produkt B). Aus Kundensicht erscheinen dann die Bewertungen von Produkt A bei Produkt B. Also: Nicht nur auf die Sternchen bei den Bewertungen achten, sondern auch die Texte lesen und Fotos ansehen. Außerdem: Vergleicht die technischen Angaben bei dubios wirkenden Angeboten mit den Fotos des Verkäufers. Steht etwa in der Textbeschreibung eines Netzteils, dass es 100 Watt hat und auf einem Foto ist ein Sticker mit der Leistungsangabe 65 Watt zu erkennen, stimmt etwas nicht. Im Zweifelsfall lieber davon Abstand nehmen oder nach dem Erhalt das Produkt gut überprüfen und sofort zurücksenden, falls es das falsche ist. Auf Internet-Domains achten Aktionstage von Amazon werden auch von Kriminellen genutzt, um Profit zu machen. Das war auch vergangenes Jahr so: Allein im Juni 2024 wurden mehr als 1.000 neue Internetadressen (Domains) registriert, die mit Amazon und dem Prime Day 2024 in Verbindung gebracht werden konnten. 85 Prozent davon wurden laut dem Sicherheitsanbieter Check Point als bösartig oder verdächtig eingestuft. Hinter Adressen wie "amazonapp.nl" oder "user-amazon-id.com" befinden sich gefälschte Amazon-Seiten, die es darauf abgesehen haben, Nutzernamen, Passwörter und Zahlungsinformationen zu stehlen. Es gilt daher, genau zu prüfen, ob die Domain verdächtige Zusätze oder Endungen aufweist.

Vorsichtig sollte man bei vermeintlichen Amazon-E-Mails sein, bei denen man aufgefordert wird, seine Daten einzugeben (sogenanntes Phishing). Diese E-Mails verwenden ebenso verdächtige Absenderadressen und fallen durch dringliche Formulierungen oder unrealistisch günstige Angebote auf. Klickt man den Link im Mail an, wird man auf eine falsche Amazon-Seite weitergeleitet. Phishing-Mails nicht nur von Amazon Solche Phishing-E-Mails und SMS kommen nicht nur im Amazon-Gewand, auch falsche Versandbestätigungen von verschiedenen Paketdiensten werden nach den Angebotstagen gerne verschickt. Wer dort auf den Link klickt, geht die Gefahr ein, infizierte Software herunterzuladen oder ebenso auf eine gefälschte Amazon-Webseite weitergeleitet zu werden. Sogar direkt per Telefon geben sich Kriminelle als Amazon-Mitarbeiter aus. Auch hier versuchen sie, an persönliche Daten zu kommen, wobei sie Probleme bei Lieferungen oder etwa einen angeblichen Hackerangriff auf das Amazonkonto vortäuschen. Bei solchen Anrufen sollte man keinesfalls seine Daten bekannt geben oder eine Überweisung durchführen, sondern einfach auflegen. Wer auf die Betrüger hereingefallen ist, sollte seine Passwörter ändern und seine Bank bzw. die Kreditkartenfirma kontaktieren. Ist ein finanzieller Schaden aufgetreten, sollte bei der Polizei Anzeige erstattet werden.