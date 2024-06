Dark Patterns: So werdet ihr beim Online-Shopping manipuliert

„Es geht um Entscheidungen, die Konsument*innen eigentlich nicht hätten treffen wollen. Das fängt bei der Farbgebung an und endet bei versteckten Informationen für eine Mitgliedschaft. Die Konsument*innen stolpern dann in eine Abo-Falle“, sagt Maria Semrad , Juristin beim Verein für Konsumenteninformation VKI.

Am Ende kostet der Flug von Wien nach Palma de Mallorca allerdings 523,34 Euro statt der anfangs versprochenen 253 Euro. Außer man schließt für einen kleinen zusätzlichen Rabatt eine scheinbar kostenlose Premium-Mitgliedschaft ab. In einem gut versteckten, hellgrauen Text darunter verbirgt sich jedoch der Abschluss eines Jahresabos um rund 100 Euro.

Nicht anders ergeht es vielen bei der Flugsuche : Von Anfang an ist sie stressig – überlegt man zu lange, erscheint ein Popup-Fenster mit der Warnung: „ Schnell, die Preise steigen bald! “. Danach wird man durch einen Dschungel an Zusatzversicherungen, exklusiven Mietwagenangeboten und Sitzplatz- und Gepäckauswahl gelotst. Wird ein Sitzplatz ausgewählt, erscheint ein aufmunterndenes grünes Häkchen und man wird gelobt: „Sie haben Ihren gewählten Sitzplatz erhalten und 5,00 € gespart.“

Bei visueller Irreführung geht es darum, die Kund*innen von etwas abzulenken, was möglicherweise nicht passt. Der Preis wird etwa in einer helleren Farbe oder Schaltfläche dargestellt, während zusätzliche Gebühren oder Infos zu einem dadurch abgeschlossenen Jahresabo durch die Textgestaltung versteckt werden.

Auch bei Bestellungen von Essens-Apps kommt das vor: Am Ende kommen etwa Servicegebühren für die Bestellung dazu, obwohl die Lieferung als gratis angepriesen wird. Auch hier setzen die Verkäufer auf den psychologischen Trick, dass die Kund*innen bereits Zeit für den Vorgang investiert haben - in diesem Fall das Auswählen des Restaurants, der Speisen, der Eingabe der Adresse usw. Der Verkäufer setzt darauf, dass es den Kund*innen zu anstrengend ist, das Prozedere noch einmal von vorne anzufangen oder gar eine andere Essens-App zu wählen – man nennt das auch " Sunken Cost Fallancy" .

Bei dieser Taktik werden Gebühren erst am Ende hinzugefügt , so dass sie einem längere Zeit nicht auffallen. Der chinesische Fast-Fashion-Riese Shein macht das etwa gern – hier wird am Ende des Bezahlvorgangs eine Bearbeitungsgebühr hinzugefügt, die im Warenkorb davor nicht angezeigt wird.

Wenn ein Kind seine Mutter immer wieder nach Süßigkeiten fragt, wird sie irgendwann so genervt sein, dass sie Ja sagt. Genauso funktioniert die Nörgel-Taktik, oder Nagging , wie das in der Fachsprache genannt wird.

Im Englischen spricht man bei dieser manipulativen Methode von Roach-Motel (auf Deutsch „Kakerlakenhotel"): Ein Händler macht es seinen Kund*innen dabei etwa sehr einfach sich für ein bestimmtes Service anzumelden. Wenn man sich allerdings wieder abmelden will, wird es schwieriger. So muss man etwa extra ein Mail schreiben oder bei einer Telefonnummer anrufen.

Ein weiterer wichtiger Tipp sei, bei Online-Einkäufen gewissenhaft vorzugehen. „Dieser Punkt ist allgemein wichtig: Skeptisch bleiben und nichts für garantiert und wahr halten – alles hinterfragen, auch wenn das anstrengend ist. Nur so kann man sich schützen. Man muss Zeit und mentale Energie investieren“, sagt Sawetz. Es gelte auch die eigene Bequemlichkeit zu überwinden – denn diese menschliche Eigenschaft werde oft ausgenützt.

Auch Konsumentenschützerin Semrad rät dazu, bei Online-Einkäufen generell kritisch und vorsichtig zu sein. „Man sollte sich nicht drängen lassen und versuchen herauszufinden, ob man manipuliert wird – etwa ob man gezwungen wird etwas abzuschließen“, erklärt sie. Auch sollte man schauen, ob eine Website transparent gestaltet ist – etwa ob sie selbst Preisvergleiche zwischen Produkten ermögliche.

Im Idealfall solle man sich schon vorher darüber im Klaren sein, was man kaufen will. „Am besten geht man mit einer bestimmten Vorstellung in einen Shop – wie mit einer Einkaufsliste“, sagt die Konsumentenschützerin. Wenn man bereits die Erfahrung gemacht hat, dass eine bestimmte Website mit Dark Patterns arbeitet, sollte man den Shop am besten ganz meiden.