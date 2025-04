Extrem seltener Schützenpanzer in der Ukraine aufgetaucht

23.04.2025

Ein Prototyp eines Schützenpanzers wurde auf dem Schlachtfeld in der Ukraine fotografiert.

Ein Prototyp des ukrainischen Schützenpanzers BMP-55, eine stark umgebauten Version des sowjetischen T-55-Kampfpanzers, ist erstmals auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz aufgetaucht. Wo oder wann die Bilder, die über Online-Netzwerke derzeit geteilt werden, gemacht wurden, ist unklar. Die Sichtung ist deswegen bemerkenswert, weil bislang nur der Bau eines einzigen Prototyps bekannt ist und keine Hinweise darauf vorliegen, dass das Gefährt jemals in Serie hergestellt wurde.

➤ Mehr lesen: Russlands bizarrer T-64 Panzer, der Atomraketen verschießt Die Aufnahmen zeigen das Fahrzeug unter einer Schneedecke, offenbar verlassen, aber ohne sichtbare Beschädigungen. Unklar bleibt, ob das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Aufnahme noch unter ukrainischer Kontrolle stand oder bereits von russischen Kräften erbeutet wurde. Auch ist nicht bekannt, ob das Fahrzeug tatsächlich in Gefechte verwickelt war. Laut einem Bericht bei The War Zone tauchten die Bilder zuerst auf Telegram auf, wurden später aber unter anderem auf X gepostet. "M113" Bemerkenswert ist auch die auf einem Foto erkennbare Aufschrift “M113” am Heck des Gefährts. Was es damit auf sich hat, ist unklar. Denkbar wäre, dass es sich um eine ironische Anspielung an den US-amerikanischen Mannschaftstransporter handelt, der ebenfalls in der Ukraine im Einsatz ist. Aber auch eine simple Verwechslung wäre denkbar. ➤ Mehr lesen: Filmstudio spendet antike Panzer für russische Armee

Geschichte des BMP-55 Schützenpanzer bringen Soldaten geschützt durch Panzerung direkt an den Ort des Gefechts. Sie ermöglichen es der Infanterie, auch unter Beschuss sicher zum Einsatzort zu gelangen. Der BMP-55 wurde bereits Anfang der 2000er-Jahre entwickelt. Ziel war es, den Bestand an sowjetischen T-55, die als nicht mehr sinnvoll an der Front nutzbar waren, noch weiterzuverwerten. Dazu wurde der Turm entfernt, das Triebwerk nach vorn verlegt und eine neue Truppenkabine mit Heckrampe installiert, um einen schnellen und geschützten Ausstieg der Soldaten zu ermöglichen. Gewicht und Besatzung Laut Herstellerangaben wiegt der BMP-55 ohne Bewaffnung rund 28,5 Tonnen. Die Besatzung besteht aus 3 Personen, zusätzlich können bis zu 8 Infanteristen (inoffiziell angeblich bis zu 10) transportiert werden. Die Panzerung ist so ausgelegt, dass sie Beschuss durch 25- bis 30-mm-Autokanonen an der Front und 14,5-mm-panzerbrechende Munition am Heck standhält. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 60 km/h. Der Unterboden wurde verstärkt, um Minenexplosionen wie durch TM-57-Panzerabwehrminen zu widerstehen. Optional konnte der BMP-55 mit Reaktivpanzerung und thermischer Abdeckung ausgerüstet werden. Letzteres schirmt Wärme ab, die von Motor, Auspuff und anderen heißen Komponenten abgegeben werden. Dadurch wird das Fahrzeug für feindliche Wärmebildkameras und Infrarotsensoren schwerer erkennbar. Das ist insofern wichtig, als viele Lenkwaffen und Drohnen Wärmequellen zur Zielerfassung nutzen. ➤ Mehr lesen: Der verrückte britische Monster-Panzer, aus dem nichts wurde

Offizielle Produktinformationen des BMP-55 © X

Für den Export gedacht Der BMP-55 war ursprünglich vorrangig für den Export gedacht, um Staaten mit T-55-Beständen eine günstige Modernisierungslösung anzubieten. Letztlich blieb es jedoch bei einem Prototyp; weder der BMP-55 noch das verwandte Modell BMP-64 wurden exportiert oder von den ukrainischen Streitkräften übernommen, zumindest soweit man weiß. Andere Länder verfolgten sehr ähnliche Konzepte. Der israelische Mannschaftstransportwagen (MTW) Achzarit baut ebenfalls auf alten Wannen des sowjetischen T-54-/T-55-Panzer auf. Israel hat diese während der israelisch-arabischen Kriege erbeutet und entsprechend weiterverwendet. Die Rede ist von über 1000 Stück. Der Achzarit gilt als einer der bestgeschützten MTWs überhaupt.

T-55 Der T-55 ist darum ein so beliebte Basis für neue Militärfahrzeuge, weil es ihn in Hülle und Fülle gibt. Er ist einer der meistgebauten Panzer der Geschichte und wurde in über 50 Ländern eingesetzt. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 100.000 Stück gebaut worden sind. Diese Verfügbarkeit und ein widerstandsfähiges Chassis gepaart mit simpler Technik, die sich leicht tauschen oder aufrüsten lässt, machen ihn gut umrüstbar.