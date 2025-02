Russlands bizarrer T-64 Panzer, der Atomraketen verschießt

In den 50er- und 60er-Jahren nahm der Kalte Krieg Fahrt auf und damit das nukleare Wettrennen . Das brachte eine Vielzahl an gewagten Konstruktionen hervor, die aus heutiger Sicht leicht- bis irrsinnig erscheinen. Das reicht von Luft-Luft-Raketen mit Atomsprengkopf bis zu Mini-Atombomben, die sich Fallschirmspringer um die Beine schnallen sollten.

Der reguläre T-64 hatte eine Kanone im Kaliber 115 mm . Für die atomare Variante war ein Rohr mit 360 mm Durchmesser vorgesehen – also 3-mal so dick. Dieses war dafür ziemlich kurz. Denn mit diesem Durchmesser hätte ein langes Rohr zu viel Gewicht gehabt und die Mobilität und Balance des Panzers eingeschränkt.

Der T-64 Rezeda sollte ein Kampfgewicht von 36 Tonnen haben. Das inkludiert 9 Stück 9M24 . 3 befanden sich im Turm und 6 in der Wanne. Weil die Geschosse 2,3 Meter lang waren, war nur Platz für 2 statt der üblichen 3 Besatzungsmitglieder. Der Fahrer war in der Wanne, der Kommandant, der gleichzeitig das Geschütz abfeuerte, im Turm.

Der atomare T-64 sollte zusammen mit Panzerbataillonen agieren. Anfang der 60er-Jahre ging man noch davon aus, dass sich große Panzerschlachten in Europa wiederholen werden, so wie im Zweiten Weltkrieg. An der Schlacht von Kursk (1943) waren etwa über 7.000 Panzer beteiligt. Ein gut platzierter Schuss mit der 9M24 hätte auf einen Schlag Dutzende Panzer ausschalten können.

Panzer wurde nie gebaut

Zum Einsatz kam der T-64 Rezeda nie und wurde nach aktuellem Wissensstand auch nie als Prototyp gebaut. Ursprünglich war vorgesehen, zumindest 9M24 1965 zu testen, was aber nie stattfand. Die offiziellen Gründe für die Aufgabe des Projekts sind nicht bekannt. Vermutlich scheiterte es beim T-64 Rezeda an der Konstruktion des Autoladers und daran, dass die Modifikationen am normalen T-64 zu groß gewesen wären – also eigentlich ein neuer Panzer gebaut hätte werden müssen.

Stattdessen wurde 1968 mit Taran ein Nachfolgeprojekt gestartet. Die Basis dafür war der T-64A. Er sollte Raketen im Kaliber 300 mm verschießen können, die mit verschiedenen Gefechtsköpfen bestückt sind.