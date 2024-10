Russland hat angeblich "Vater aller Bomben" auf Ukraine abgeworfen

Russland rühmt sich in den sozialen Netzwerken, die größte konventionelle Bombe auf eine ukrainische Stadt abgeworfen zu haben. Die russischen Besatzer behaupten, dass die FOAB (Father of All Bombs - Vater aller Bomben) mit der offiziellen Bezeichnung ODAB-9000 in Wowtschansk für weitreichende Zerstörung gesorgt hat.

Ein Video der Explosion in der bereits schwer in Mitleidenschaft gezogenen ukrainischen Grenzstadt soll als Beweis dienen. Doch es gibt grobe Zweifel an der russischen Version. Vielmehr soll es sich um eine bewusste Propagandaerzählung handeln.

