Flying Sun: Diese Drohne ist ein fliegender Scheinwerfer

Mit insgesamt 228 LEDs hat diese Drohne etwas von einem Alien-Raumschiff, wie man es häufiger in Sci-Fi-Filmen zu sehen bekommt. Denn damit lässt sich überall in völliger Dunkelheit Licht erzeugen – so, als ob Aliens von oben auf ihre Entführungsopfer leuchten.

➤ Mehr lesen: Drohne schneidet Filmstar bei Dreharbeiten das Gesicht auf

Hergestellt wird das Gerät namens Flying Sun 1000 von einem amerikanischen Start-up namens Fyrefly Systems, berichtet New Atlas. Basis dafür ist ein bereits zuvor entwickeltes Quadrocopter-Drohnensystem namens Alta X, das nun mit Beleuchtungsfunktionen erweitert wurde.

Bis zu 50 Minuten

Die Drohne verfügt über spezielle, vibrationsdämpfende Propeller, die sich einklappen lassen, wenn die Drohne nicht in Gebrauch ist. Mit einem 16-Ah-Lithium-Akku kann sie, abhängig von der Nutzlast, zwischen 20 und 50 Minuten in der Luft bleiben. Insgesamt lässt sich eine Nutzlast von bis zu 15 kg transportieren.