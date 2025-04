Pfefferspray-Drohnen sollen Amokläufe an US-Schulen verhindern

Campus Guardian Angel will Amokläufer in Texas mit Drohnen außer Gefecht setzen.

An US-Schulen kommt es immer wieder zu Amokläufen. Während manche für strengere Waffengesetze plädieren, wollen andere das Problem mit modernster Technik bekämpfen. Das Start-up Campus Guardian Angel hat eine Drohne entwickelt, die mit Pfefferspray oder Blendgranaten Amokläufer stoppen soll.

Das in Austin ansässige Unternehmen wurde 2023 nach einem tödlichen Amoklauf an einer Grundschule in Uvalde (Texas) gegründet, der sich 2022 ereignet hatte. Dabei kamen 19 Schüler und 2 Lehrer ums Leben.

Pilotversuch

Im Rahmen eines Pilotprojekts werden die Pfefferspray-Drohnen bereits getestet. Dabei kooperiert Campus Guardian Angel mit einer Polizeistation. „Wir haben gesehen, wie effektiv Drohnen gegen Menschen mit Schusswaffen sein könnten“, sagte Justin Marston, der Firmenchef, in einem Interview. „Ich habe schon seit mehreren Jahren darüber nachgedacht, diese Möglichkeit zu nutzen, um Ereignisse wie in Uvalde in Zukunft zu verhindern.“

Die Drohnen sollen an Schulen bereitstehen und nur dann starten, wenn ein Amoklauf erkannt wird. Im Falle eines Amoklaufs würde ein Drohnenpilot die Drohne vom Unternehmenssitz aus fernsteuern und den Amokläufer beispielsweise mit Pfefferspray außer Gefecht setzen.