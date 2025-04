Wie wir mit Hass im Netz umgehen können

„Man kann immer schwerer unterscheiden, was echt ist und was nicht ”, sagt ein Jugendlicher im Rahmen einer Straßenumfrage von A1. Die Umfrage markierte den Auftakt der Veranstaltung „Digitale Eskalation: Hass, Lügen, Spaltung – Wege aus der Krise der Debattenkultur“, die im Rahmen der Eröffnung des A1 Digital Campus abgehalten wurde.

Laut Brodnig verbirgt sich dahinter allerdings auch eine Gefahr, die Norm Learning , also das Erlernen von Normen, genannt wird. „Menschen beobachten den Umgangston in sozialen Medien und übernehmen ihn als Maßstab dafür, wie wir miteinander sprechen”, erklärt die Journalistin.

Anlässe, um Themen wie Hass im Netz, Lügen oder Spaltung zu diskutieren, gab es in Vergangenheit viele – sei es durch TikTok-Prediger oder Fake-News-Kampagnen. Klar ist: Was im Internet passiert, beeinflusst auch das Offline-Leben . Das sehen auch die Jugendlich in der Straßenumfrage so.

Deshalb sei auch die Politik extrem gefordert. Nicht nur was Weiterbildung betrifft, sondern auch in Bezug auf die Regulierung . Mit dem Digital Services Act versucht die EU bereits, den Problemen im digitalen Raum zu begegnen. Denn auch dort gibt es Regeln.

Die Rolle der Krisen

Nils Gugler ist Schüler am Wiedner Gymnasium, einer Schule, an der es laut ihm kaum Mobbing gebe. Er erinnert sich an Fächer wie „Kommunikations- und Sozialkompetenz” oder an Workshops von Safer Internet. Seiner Meinung haben diese dazu beigetragen, dass es an seiner Schule weniger Probleme mit Hass gibt.

Er sagt aber auch: „Unser Jahrgang wurde mit Corona in die Welt des Internets hineingeworfen.” Vieles habe man sich in dieser Zeit selbst beigebracht. Das war eine schwierige Zeit für alle und eine, die Hass scheinbar noch verstärkt hat.

„Mein Eindruck ist, dass Hass im Netz wellenförmig verläuft. Wenn gesellschaftliche Spannungen zunehmen, spiegelt sich das umso stärker online wider”, sagt Brodnig. Besonders in Zeiten, in denen Menschen verstärkt auf digitale Kommunikation angewiesen waren, nahm die Präsenz und damit auch die Intensität der Debatten spürbar zu, ist der Eindruck von vielen.