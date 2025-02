Sexuelle Belästigung im Netz: Fast 4 von 10 Jugendlichen betroffen

Sexuelle Belästigung im Internet gehört für viele Jugendliche in Österreich zum Alltag – das zeigt eine aktuelle Studie von Saferinternet.at.

Das zeigt auch folgende Zahl: 38,2 Prozent der 11- bis 17-Jährigen gaben im Rahmen einer Befragung von Saferinternet.at an, zumindest einmal mit sexueller Belästigung im Internet konfrontiert gewesen zu sein. 10 Prozent gaben an, oft oder sehr oft betroffen zu sein.

Intime Fragen oder Nacktbilder – damit werden immer mehr Kinder und Jugendliche konfrontiert, wenn sie online unterwegs sind. Sexuelle Belästigung im Internet gehört damit für Minderjährige in Österreich zum Alltag.

Aber auch auf Messenger-Diensten oder in Onlinespielen werden anzügliche Fragen und Kommentare versendet. „Damit muss man einfach leben. Am besten, man ignoriert es“, sagt eine 16-jährige Schülerin im Rahmen der Interviews.

Insgesamt wurden für die Studie 405 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren online befragt. Zusätzlich wurden Experten und 70 Schüler interviewt. Die Studie wurde im Rahmen des Safer Internet Days von Saferinternet.at, Rat auf Draht und Internet Service Providers Austria (ISPA) in Auftrag gegeben.

Auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) nimmt beim Thema sexuelle Belästigungen zu. In Beratungsgesprächen berichten Kinder und Jugendliche immer öfter, dass Nacktbilder von ihnen mithilfe von KI erstellt wurden. Das sei ein großes Problem und setze viele Kinder und Jugendliche unter Druck, wenn sie damit erpresst werden. Mittlerweile melden sich bereits 12-Jährige mit solchen Problemen bei Rat auf Draht.

42,2 Prozent gaben an, dass sie schon einmal mitbekommen haben, dass Nacktfotos oder Videos von jemandem aus dem Umfeld weitergeschickt oder veröffentlicht worden sind. Bei 5 Prozent wurde von ihnen selbst schon einmal ungewollt ein Nacktfoto oder Video versendet.

„Auch wenn dieses Ignorieren ein Schutzmechanismus ist, finden wir: Nein, so muss es nicht sein“, sagt Buchegger. Vor allem, weil viele Jugendliche auch schon Erfahrung mit der Verbreitung von Nacktfotos gesammelt haben.

Wie die Jugendlichen reagieren

Ein gutes Zeichen sei, wie Jugendliche reagieren: Fast 2 Drittel ignorieren unangenehme sexuelle Fragen, während 57 Prozent die Personen blockieren. „Das ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt", sagt Stefan Ebenberger, Generalsekretär der Internet Service Providers Austria (ISPA).

39 Prozent melden die sexuelle Belästigung bei den Plattformen direkt, nur 2 Prozent der Jugendlichen informieren die Polizei über die sexuellen Übergriffe. Das Melden solcher Inhalte wird von vielen Kindern und Jugendlichen jedoch als wenig zielführend empfunden. „Weibliche und jüngere Befragte melden mehr als ältere und männliche. Jetzt gilt es, das Vertrauen in die effektiven Meldemechanismen weiter zu stärken, damit sich noch mehr Betroffene direkt an die Plattformen wenden“, sagt Ebenberger.

Jugendliche wünschen sich mehr Aufklärung

Um sexuelle Belästigung im digitalen Raum zu reduzieren, brauche es vor allem mehr Aufklärung und Prävention. Diese sollte vor allem in Schulen stattfinden, da dort auch häufig Übergriffe passieren, wie das Versenden von Nacktbildern. In Schulen finden die Jugendlichen aber auch am ehesten Vertrauenspersonen.

Diese Aufklärung brauche es bereits in der Volksschule, da Kinder immer früher in Kontakt mit digitalen Medien kommen. Buchegger betont, dass die notwendige Aufklärung im Lehrplan vorgesehen ist, es aber oft an der Umsetzung scheitere.

Zu oft würde zum Beispiel im Fach Digitale Grundbildung auf den Umgang mit Geräten eingegangen. Aber auch Themen wie sexuelle Belästigung im Internet müssen in solchen Fächern behandelt werden. „Man muss nichts am Lehrplan ändern, sondern an der Praxis, und dabei müssen die Schulen unterstützt werden“, betont Buchegger.