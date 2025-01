Phishing-Fallen: Wiener Polizei sucht Täter mittels Fahndungsfotos

Mit einer SMS und gefälschten Banken-Website wurden mehrere Menschen in Österreich in die Falle gelockt und bestohlen.

Eine österreichweit agierende Tätergruppe dürfte Anfang Jänner mit Phishing-Fallen mehrere Männer und Frauen über den Tisch gezogen haben. Darunter ist auch eine 36-jährige Südoststeirerin.

Sie hatte am 7. Jänner angezeigt, dass sie über eine SMS auf eine täuschend echt aussehende Internetseite ihrer Bank gelockt wurde und mittels QR-Code persönliche Daten eingab. Die Täter haben mit den Daten eine Pay-App auf ihren eigenen Smartphones eingerichtet. Damit wurde in Wien kontaktlos Geld bei 2 Bankomaten abgehoben, das jetzt der Steirerin auf ihrem Konto fehlt, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Mehrere Fälle in Österreich gemeldet

Es stellte sich heraus, dass die Steirerin nicht das einzige Betrugsopfer der Tätergruppe gewesen sein dürfte: Gleich gelagerte Fälle wurden in Wien, Oberösterreich und Salzburg gemeldet. Ein Zusammenhang könnte bestehen, so die Ermittler. Es wird davon ausgegangen, dass es noch weitere Fälle in Österreich geben könnte.

Mit Bildern aus Überwachungskameras jener Bankautomaten, wo Geld von den Opfern behoben wurde, wird nun nach den Verdächtigen gesucht. Die Fotos sind auf der Website der Polizei zu sehen.