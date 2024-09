7 Tipps, wie man sich beim Internet-Banking gegen Phishing schützt

Das Smartphone klingelt. Auf dem Bildschirm taucht eine SMS auf, augenscheinlich von der Hausbank. In der dringlichen Nachricht wird behauptet, jemand habe sich gerade in Griechenland mit einem unbekannten Gerät in das eigene Online-Banking eingeloggt. Wenn man das nicht selbst war, sollte man sofort unter der angegeben Telefonnummer die Bank kontaktieren.

Eine solche Nachricht lässt wohl einen jeden aufschrecken. Folgt man in der Eile der Aufforderung, meldet sich am anderen Ende der Leitung jemand, der sich als Bankmitarbeiter ausgibt. Er versucht, entweder an sensible Kreditkartendaten, an die Zugangsdaten des Online-Bankings, Freigabe von Überweisungen oder irgendwelchen TAN-Codes zu gelangen.

Gerät man eventuell zusätzlich in Panik könnte es schon passieren, dass man in die letzte Falle tappt und derartige Informationen tatsächlich weitergibt. Ein solcher Fehler könnte einem teuer zu stehen kommen, denn sobald man bemerkt, dass man einem Betrüger auf den Leim gegangen ist, könnten schon hohe finanzielle Beträge verschwunden sein.

➤ Mehr lesen: Digitales Banking der Zukunft: Was kommt auf uns zu?