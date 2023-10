Digitales Banking der Zukunft: Was kommt auf uns zu?

Bei der George UX Conference war das Who's who der Fintech-Branche geladen. Wir haben uns vor Ort umgehört und wollten wissen: Wie wird Banking künftig aussehen?

Netbanking hat nicht immer so reibungslos funktioniert wie heute. In ihren Anfängen waren viele Apps und Webseiten von Banken nicht besonders nutzerfreundlich. Über die Jahre hat sich das geändert. Heute gibt es bei fast allen Finanzdienstleistern eigene UX ("User Experience") Designer*innen, die dafür sorgen, das Oberflächen so simpel und verständlich wie möglich gestaltet sind.

Aber wie geht es weiter? Wie werden wir in Zukunft Geld überweisen, unsere Ersparnisse prüfen und investieren? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns auf der diesjährigen George UX Conference umgehört. Dort hat die Erste Group auch heuer wieder Fintech-Expert*innen aus aller Welt zusammengebracht, um sich über Banking-Trends und die Zukunft der Branche auszutauschen. Der Grundtenor der Konferenz: künftig wird Banking noch persönlicher - trotz mehr Automatisierung und Künstlicher Intelligenz.

