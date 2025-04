Whistleblowerin wirft Meta Zusammenarbeit mit Chinas Regime vor

Die ehemalige Chefin für Global Public Policy bei Facebook, Sarah Wynn-Williams, hat am Mittwoch vor dem US-Senat ausgesagt, wie TechCrunch berichtete. Dabei erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber.

Ihrer Aussage nach hat Facebook (heute Meta) direkt mit der kommunistischen Partei Chinas zusammengearbeitet. Damit habe der Konzern die nationale Sicherheit der USA gefährdet und amerikanische Werte verraten. Meta hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Buch über Facebooks Unternehmenskultur

Im März ist ihr Buch „Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism” (15 Euro bei Amazon) erschienen, in dem sie über ihre Zeit bei Facebook berichtet. Sie erzählt darin von einer Unternehmenskultur, die sie als „verdorben“ wahrnimmt, und von Treffen von Facebook-Führungskräften mit Vertretern verschiedener Staaten – darunter auch Militärdiktaturen wie Myanmar.