Bilder zeigen erstmals das Verschmelzen von 2 Sternhaufen

Ein Team um die Astronomin Francine Marleau von der Universität Innsbruck hat erstmals 2 verschmelzende Sternhaufen in der Kernregion von Zwerggalaxien beobachtet. Das bestätigt, dass deren Zentren so entstehen. Die Ergebnisse des Projekts, an dem die internationale Forschungsgruppe MATLAS beteiligt war, wurden heute in einem Fachartikel in Nature veröffentlich.

Bausteine für größere Galaxien

Zwerggalaxien bestehen aus mindestens 100-mal weniger Sternen als unsere Milchstraße, die 100 bis 300 Millionen Sterne enthält. Sie sind die häufigste Art von Galaxien im Universum und sind die Bausteine massereicher Galaxien.

Die meisten Zwerggalaxien haben in ihrem Zentrum einen kompakten Sternhaufen aus Hunderttausenden bis zu Hunderten Millionen von Sternen, sogenannte Kernsternhaufen. Sie gehören zu den dichtesten Sternsystemen überhaupt. Wie sie entstehen, wird seit Jahrzehnten diskutiert.

Forscherinnen und Forscher nehmen an, dass Kernsternhaufen aus der Verschmelzung kleinerer Sternhaufen, Kugelsternhaufen genannt, entstehen. Dafür wandern die Kugelsternhaufen ins Zentrum der Zwerggalaxie.

Hubble-Weltraumteleskop registrierte Lichtströme

Das Forschungsteam analysierte knapp 80 Zwerggalaxien, die mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachtet worden waren. In einer Handvoll davon entdeckten sie ungewöhnlich aussehende Kernsternhaufen.