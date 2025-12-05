myFirst: Fone S4 und CareBuds Max gewinnen

05.12.2025

Wir vergeben eine kindgerechte Smartwatch und dazu passende Over-Ear-Kopfhörer von myFirst.

Wir vergeben gemeinsam mit myFirst ein Bundle bestehend aus: FoneS4 Die Fone S4 verbindet Kinder und Eltern sicher und einfach. Die Smartwatch ermöglicht 4G-LTE-Sprachanrufe, Videochats, Gruppennachrichten und ein innovatives Vibrations-“magiCode”-Mitteilungsfeature. Mit Echtzeit-GPS-Ortung und SOS-Taste behalten Eltern stets den Überblick. Kontrollierte Kontakte, kein App-Download von außen und ein Klass-Modus sorgen für Schutz und Fokus.



Das Display ist groß und hell, mit Always-On-Uhrmodus. Die Uhr ist für Kinder zwischen etwa 5 und 12 Jahren gedacht und auch wasserfest nach IPX8 (kurzerzeitiges Untertauchen möglich).

© myFirst

CareBuds Max Die neuen Over-Ear-Kopfhörer sind für Kinderohren entwickelt und bieten zwei Lautstärkestufen: 85 dB für den Alltag und 94 dB für lautere Umgebungen. Ein automatischer Transparenzmodus lässt bei Bewegung Umgebungsgeräusche durch, um die Sicherheit zu erhöhen. Die CareBuds Max können kabelgebunden oder kabellos genutzt werden, drahtlose Audioübertragung ermöglicht gemeinsames Hören.

© myFirst

Im Lieferumfang sind zwei austauschbare Ohrpolster enthalten (warmes Winterpolster und kühlendes Sommerpolster). Der 500-mAh-Akku hält bis zu 45 Stunden. Reichweite: bis zu 15 m, Gewicht: 146 g, Laden via USB-C.



Erhältlich in drei Farben: Mist White, Cotton Candy Mix und Blueberry Pop.

© myFirst