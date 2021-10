Hubble zeigt zwei Galaxien auf Kollisionskurs

Die beiden Spiralgalaxien NGC 5953 und NGC 5954 sind etwa 200 Millionen Lichtjahre entfernt und auf Kollisionskurs. Sie sind sich so nahe, dass sie einen gemeinsamen Namen tragen: Arp 91.

Auf einem detailreichen Bild, das vom Hubble Space Teleskop aufgezeichnet wurde, ist sichtbar, wie das Material der NGC 5954 in die NGC 5953 "hineinfließt".

Milchstraße wird mit Andromeda kollidieren

In einigen hundert Millionen Jahren wird aus den beiden Spiralgalaxien eine einzige gigantische elliptische Paargalaxie. Derzeit befindet sich Arp 91 in einem Stadium, in dem die beiden Einzelgalaxien noch nicht signifikant zerrissen worden sind - ihre Spiralstruktur also noch weitgehend erhalten geblieben ist. Durch die Interaktion kam es aber in beiden Galaxien zu vielen Sternengeburten.

Ähnliches soll einmal auch mit unserer Milchstraße passieren, die sich nach und nach unserer benachbarten Spiralgalaxie Andromeda annähert. Diese Verschmelzung soll aber noch länger dauern, berichtet Sciencealert. Forscher*innen schätzen, dass eine Kollision in etwa 4,5 Milliarden Jahren stattfinden wird.

Galaxien durch Gas-Arme verbunden

Solche Interaktionen sind im Weltall generell nicht ungewöhnlich. Galaxien sind häufig durch riesige intergalaktische Gas-Arme miteinander verbunden. Derartige Kollisionen finden in einem Zeitrahmen von Milliarden von Jahren statt. Wie das aussehen kann, zeigt unter anderem eine Simulation aus dem Jahr 2016.