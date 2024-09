Unfall in Wuhan: Chinas neuestes Atom-U-Boot ist gesunken

Noch bevor das U-Boot zum ersten Mal auslaufen konnte, sank es schon an der Werft. Details zum Unfall gibt es nicht.

Das U-Boot mit dem Namen Typ 041 (Zhou-Klasse) ist das erste seiner Klasse. Es befand sich in der Wuchang-Werft in Wuhan, letzte Vorbereitungen vor dem Auslaufen durchgeführt wurden. An dieser Werft werden normalerweise nur nichtatomare U-Boote gebaut - deshalb war es lange Zeit nicht klar, ob es sich beim Typ 041 überhaupt um ein Atom-U-Boot handelt. Das US-Verteidigungsministerium geht allerdings davon aus.

➤ Mehr lesen: Geheimdienstbericht löst Rätsel um chinesische U-Boot-Katastrophe

Erstes chinesisches U-Boot mit X-förmigem Ruder

Die Zhou-Klasse fällt durch ihr charakteristisches X-förmiges Ruder auf. Dadurch soll sowohl die Manövrierfähigkeit als auch die Effizienz und die Sicherheit des Bootes verbessert werden. Zudem soll durch das Heck die akustische Signatur des U-Boots verkleinert werden, es ist also schwerer zu orten.