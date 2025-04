Serenity: Ein klimaneutrales Kreuzfahrtschiff für die Generation 80+

Kreuzfahrten haben einen schlechten Ruf. Obwohl auch immer mehr jüngere Kunden sie für sich entdecken, sind sie angeblich nur was für Rentner.

Da scheint es interessant, dass die deutsche Meyer Werft etwas macht, was man so nicht erwarten würde. Anstatt ein „junges“ Schiff zu bauen, macht sie eines für noch ältere Gäste: die Serenity.

80 ist das neue 65

Das Schiff ist ein Konzept, dass sich an die Zielgruppe 80+ richtet. In einer Presseaussendung erklärt man, dass etwa in den USA im Jahr 2100 so viele Menschen über 80 Jahre alt sein werden, wie jetzt über 65. 80 wird also das neue 65.