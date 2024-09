Größtes Segel-Frachtschiff der Welt überquert Atlantik

In den kommenden Tagen soll das Schiff in New York ankommen. Eine ganze Flotte ist geplant.

Das größte Segel-Frachtschiff der Welt steht kurz vor dem Ende seiner Atlantiküberquerung. Es startete Mitte August von Frankreich aus und soll am Dienstag, 3. September, in New York anlegen. An Bord hat es 1.000 Tonnen Cognac und Champagner .

"Dank der Satellitenkommunikation und der Routing-Technologie ist der Wind vorhersehbar, was ihn zu einer zuverlässigen Antriebsquelle macht", sagt Guillaum Le Grand , CEO des Transportunternehmens TOWT. Auf dem Schiff finden sich noch weitere Hightech-Geräte. So werden die Stoffsegel mit einem automatisierten System gesetzt und bedient. Dadurch sind nur 7 Menschen nötig, um das Schiff zu steuern.

10 Mal weniger CO2 als ein Containerschiff

Der CO2-Fußabdruck von Anemos ist pro transportierter Tonne 10 Mal kleiner als der von riesigen Containerschiffen. Diese können allerdings pro Fahrt mehrere Zehntausende Tonnen an Fracht transportieren, weshalb Segel-Frachtschiffe in Zukunft wohl eher in Nischenfällen zum Einsatz kommen.

Nach ihrem Aufenthalt in New York soll das Schiff nach Santa Marta in Kolumbien weiterfahren, um dort Kaffee zu laden und nach Frankreich zurückzufahren. Bis 2027 will TOWT insgesamt 8 Segel-Frachtschiffe betrieben, die jährlich 200.000 Tonnen an Güter transportieren sollen. Dabei sollen sie 40.000 Tonnen an CO2 einsparen.