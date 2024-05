Größtes elektrisches Containerschiff der Welt geht in Betrieb

Die Greenwater 01 ist 120 Meter lang , 26 Meter breit und 9 Meter tief. Ihr Tiefgang liegt bei 5,5 Meter. Die Fläche auf ihr entspricht in etwa 10 Basketballfeldern . Insgesamt kann sie 10.000 Tonnen Last transportieren, das entspricht rund 700 Standard-Containern , wie es heißt. Verglichen mit konventionellen Containerschiffen ist das allerdings immer noch sehr klein. Sie fassen nicht selten viele Tausend Container .

China versucht es dennoch. Mit der Greenwater 01 geht nun das laut offiziellen Angaben bislang größte elektrische Containerschiff der Welt in Betrieb. Betrieben wird es von der China Ocean Shipping Company (COSCO) , dem größten Frachtschiffsunternehmen des Landes.

Rund 3 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto der Schifffahrt. Als Treibstoff kommt in der Regel billiges Schweröl zum Einsatz, das besonders umweltschädlich ist. Der Bereich gilt als einer, der besonders schwer elektrifizierbar bzw. emissionsfrei zu machen ist.

Akku

Der Hauptakku hat eine Kapazität von 50.000 kWh, zusätzlich kann der Speicher modular um mehrere Akkus in der Größe von Standard-Containern erweitert werden. Bis zu 88.000 kWh seien so möglich, wie es heißt. Wie weit das Schiff damit in der Praxis fahren kann, lässt COSCO allerdings offen.

Da Akkus bei einem Feuer an Bord nicht mit dem in der Umgebung reichlich vorhandenen Wasser gelöscht werden können, wie es auf Schiffen ansonsten üblich ist, benötigt es eine spezielle Ausstattung sowie Training für Besatzung und Einsatzkräfte.

Dringende Dekarbonisierung

Die Etablierung emissionsfreier Alternativen bei der Schifffahrt ist dringend notwendig. Die internationale Schifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen will daher bis 2050 den CO2-Ausstoß um 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 reduzieren, um das Klima zu entlasten.

Dabei dürften elektrisch betriebene Frachter eine entscheidende Rolle spielen. Einer Studie aus dem Jahr 2022 zufolge ließen sich mit innovativen Batterietechnologien in den nächsten 10 Jahren 40 Prozent aller Frachtschiffe elektrisch betreiben.