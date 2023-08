Grüne Schifffahrt: Das sind die Alternativen zum Schweröl

In einer globalisierten Wirtschaft ist der Transport großer Mengen an Waren zur See unverzichtbar. Jahrzehntelang wurde ignoriert, dass dabei billiges Schweröl verbrannt wurde. Die daraus entstehenden Abgase beeinträchtigen die Gesundheit von Menschen und leisten ihren Beitrag zum Klimawandel. Weltweit gehen 3 Prozent der Treibhausgasemissionen auf das Konto der Schifffahrt, in Europa liegt der Anteil bei 3,6 Prozent . Die weltweiten jährlichen Emissionen durch Schiffe sind vergleichbar mit jenen von ganz Deutschland .

Ganz anders sieht es mit Treibstoffen wie Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak aus. Sie können ohne Erdöl hergestellt werden. Erste Schiffe, die damit fahren, gibt es bereits. Reedereien sind auch sehr an der Weiterentwicklung von damit arbeitenden Antrieben und der Versorgungsinfrastruktur dafür interessiert. Schiffsbestellungen gibt es bereits. Bis sie in größerer Menge fahren, wird es aber noch dauern. Wasserstoff wird eher als Option für kurze Strecken gesehen, weil Tanks dafür viel Platz brauchen, der dann nicht für Fracht zur Verfügung steht.

Genauso sieht es bei Batterien aus. Sie sind schwer und haben eine zu geringe Energiedichte. In Fähren sind sie eine gute Option, in der Hochseeschifffahrt liegen die Klimahoffnungen aber auf Methanol und Ammoniak. Wasserstoff kann in beide Treibstoffe umgewandelt und sicher transportiert werden. An Bord von Schiffen werden die flüssigen Stoffe wieder aufgespalten. Brennstoffzellen wandeln den Wasserstoff in Strom um, der an Elektromotoren fließt. Die Treibstoffe könnten auch direkt verbrannt werden, dann müsste man laut Depken aber wieder Abgase nachbehandeln.

Zurück zu den Wurzeln

Ein weiteres Antriebskonzept ist die Rückkehr zu den Anfängen der Schifffahrt: Die Nutzung der Windkraft, entweder durch Flugdrachen (Kites), feste vertikale Flügel oder zylinderförmige Rotorsegel.