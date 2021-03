Ammoniak: Giftiges Gas macht Schiffe sauberer

Fossile Antriebe könnten durch Ammoniak und Brennstoffzelle ersetzt werden. 2023 soll das erste Schiff damit in See stechen.

Rund eine Milliarde Tonne Kohlendioxid blasen alle Schiffe auf der Welt jedes Jahr in die Atmosphäre. Die Schifffahrt ist damit für rund 3 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die weit verbreitete Verwendung von Schweröl als Treibstoff ist nicht nur klimaschädlich, sondern auch unmittelbar schädlich für die menschliche Gesundheit. Im Kampf gegen den Klimawandel will die internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) die Emissionen bis 2050 auf 50 Prozent der Werte von 2008 bringen. Dazu braucht es alternative Antriebe und Treibstoffe. Große Hoffnungen ruhen auf Ammoniak.

Wasserstoffträger

Für Menschen ist das farblose, stechend riechende Gas giftig. Weltweit wird es in großem Umfang hergestellt, vor allem zur Herstellung von Dünger. Aus Ammoniak (chemische Formel: NH3) kann aber auch relativ einfach Wasserstoff gewonnen werden. Der kann in Brennstoffzellen mit Sauerstoff in Verbindung gebracht werden und Strom erzeugen, der dann wiederum Elektromotoren und Schiffsschrauben antreiben könnte.

Im Forschungsprojekt ShipFC haben sich nun 13 europäische Unternehmen zusammengeschlossen, um einen solchen Schiffsantrieb mit Ammoniak und Brennstoffzelle zu entwickeln und in der Praxis zu testen. Die 94 Meter lange Viking Energy soll als erstes Schiff mit diesem Antrieb ausgestattet werden und 2023 damit in See stechen.

Mehr Frachtraum

Gegenüber Wasserstoff hat Ammoniak einige Vorteile, erklärt Gunther Kolb vom Fraunhofer Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme in Mainz: "Wasserstoff muss als Flüssigkeit bei -253 Grad Celsius oder komprimiert als Gas bei einem Druck um 700 bar gespeichert werden. Ammoniak begnügt sich als Flüssigkeit mit moderaten -33 Grad Celsius bei Normaldruck und +20 Grad Celsius bei 9 bar. Das macht die Lagerung und den Transport dieses Energieträgers deutlich leichter und unkomplizierter."

In Form von Ammoniak kann man also mehr Wasserstoff einfacher und auf kleinerem Raum speichern. In der Schifffahrt ist das wichtig denn: "In einem Sturm ist der Energiebedarf 10 Mal so hoch wie sonst." Außerdem bleibt mehr Frachtraum übrig. Gefährlich sei Ammoniak als Treibstoff kaum, meint Kolb: "Klar, es ist giftig, aber es wird seit Jahren auf Schiffen transportiert. Mit heutigen Sicherheitsvorkehrungen ist das Risiko gering."