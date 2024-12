Wie realistisch sind Atom-Diamant-Batterien, die ewig halten?

Entwickelt wurde der erste Diamanten-Akku von der britischen Atomenergiebehörde gemeinsam mit der University of Bristol , wo seit mehreren Jahren an solchen Energiequellen geforscht wird.

Wir haben uns bei den beteiligten Forschern in Bristol erkundigt, sowie an der TU Wien nachgefragt und um eine Einschätzung gebeten.

Die Energieausbeute aus dieser Betavoltaik ist äußerst gering. Die Universität Bristol spricht davon , dass ein Akku mit 1 Gramm radioaktiven C-14 in etwa 15 Joule pro Tag an Energie liefern kann. Das bedeutet, dass solche Diamanten-Batterien im Mikrowattbereich unterwegs sind.

In Reaktoren von Kernkraftwerken entsteht durch radioaktive Strahlung das radioaktive Isotop C-14 ( Carbon-14 bzw. Kohlenstoff-14 ), das normalerweise als Atommüll anfällt. Für die Diamanten-Batterien werden die C-14-Blöcke erhitzt. Dadurch wird die äußere Graphitschicht, in der die Radioaktivität konzentriert ist, zu einem Gas. Aus diesem Gas werden dann unter hohem Druck und hoher Temperatur künstliche Diamanten gepresst.

Etwas differenzierter sieht das Georg Steinhauser , Forschungsleiter am Atominstitut der TU Wien. Er liefert auf futurezone-Anfrage ein eher ernüchternderes Fazit: "C-14-Akkus werden niemals zum Alltag eines Konsumenten gehören." Dass man in Zukunft ein Handy oder andere Elektrogeräte damit betreibt, kann er sich nicht vorstellen

Dort wurden Radionuklidbatterien, zu denen auch die Diamant-Akkus gehören, bereits in der Vergangenheit genutzt. Allerdings ist man bereits in den 1970er Jahren davon abgekommen, radioaktive Plutoniumbatterien einzusetzen. Mittlerweile werden Herzschrittmacher von Lithium-Iod-Feststoffbatterien angetrieben.

"Die ersten Anwendungen der Diamant-Betavoltaik im Alltag werden wahrscheinlich mit medizinischen Implantaten verbunden sein", zeigt sich Yannick Verbelen , leitender Forscher an der Universität Bristol gegenüber der futurezone optimistisch, dass sich die Technologie auch außerhalb der Labore anwenden lässt. Als Beispiel führt er Herzschrittmacher an.

Wo könnten diese Batterien vielleicht dennoch genutzt werden?

Höchstens in der Raumfahrt, bei Tiefseemissionen, in militärischen Anwendungen, industriellen Anlagen und dergleichen würde es Anwendungsmöglichkeiten für solche Akkus geben, so der Wiener Forscher. Ähnliche Szenarien sieht auch der britische Wissenschaftler.

Er führt Sensorsystemen zur Überwachung von Gletschern oder in der Tiefsee ins Feld. Man könnte auch atombetriebene Sensoren in den Beton einarbeiten, so Verbelen von der Uni Bristol. Damit ließe sich der Zustand von Strukturen wie Wasserkraftwerken über einen Zeitraum von Jahrhunderten analysieren.

Liefern Diamant-Akkus einfach zu wenig Energie?

"Einen Betastrahler wie C-14 für die Energiegewinnung einzusetzen bedeutet, dass die Batterie lediglich Mikrowatt liefert", erklärt Steinhauser. Das sei wenig, dafür halte der Akku aber lange. Die Halbwertszeit von C-14 liegt bei ungefähr 5.730 Jahren. Ein C-14-Akku würde also nach so vielen Jahren immer noch die Hälfte der Energie liefern.

Verbelen von der Uni Bristol vergleicht die Forschung über Diamant-Akkus mit Photovoltaik: "Als die ersten Solarzellen im 19. Jahrhundert erfunden wurde, hatten sie einen elektrischen Wirkungsgrad von wenigen Prozent." Danach habe es Jahrzehnte gedauert, bis sie bei Spezialanwendungen in der Raumfahrt herangezogen wurden.

Erst in den vergangenen 20 bis 30 Jahren seien Solarmodule so gut geworden, dass sie massenhaft eingesetzt werden können. "Auch bei der Diamant-Betavoltaik könnte es noch viele Jahrzehnte dauern, bis sie in der Praxis eingesetzt werden können", so Verbelen. Bis sie einen praktischen Nutzen haben, sei jedenfalls noch viel Forschungsarbeit notwendig.

