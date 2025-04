Tesla verdrängt: Das ist der neue E-Auto-Marktführer in Europa

Am europäischen Markt für E-Autos hat im ersten Quartal 2025 eine Wende stattgefunden. So schaffte es der deutsche Autokonzern Volkswagen, das schwächelnde Tesla als größten Verkäufer von Elektroautos abzulösen.

Nimmt man die einzelnen Modelle her, liegt Tesla mit dem Model Y dennoch immer noch an der Spitze. 29.770 Stück wurden davon im ersten Quartal 2025 abgesetzt, jedoch ein Minus von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf dem zweiten Platz folgt das Model 3 mit 23.044 Neuzulassungen (minus 14 Prozent).

Insgesamt verzeichneten E-Autos ein starkes Quartal in Europa. Im März lag der Anteil der elektrischen Fahrzeuge an den gesamten Pkw-Neuzulassungen bei 16,9 Prozent, ein Zuwachs von 2,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Gründe für Teslas

Einer der Hauptgründe für die schwindenden Verkäufe von Tesla ist das angeschlagene Image von Firmenchef Elon Musk. Dessen Rolle in Donald Trumps Präsidentschaft ist hoch kontrovers. Auch Musks Einmischung in europäische Politik wird kritisch betrachtet. Im Vorfeld der Bundestagswahlen in Deutschland hat sich Musk etwa offen auf die Seite der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AFD gestellt.

➤ Mehr lesen: Tesla-Verkäufe in Europa immer noch im freien Fall

Analysten zufolge ist das aber nicht der einzige Faktor. So spielt auch die eingeschränkte Verfügbarkeit des Model Y eine Rolle. Volkswagen profitierte hingegen von einer breiten Modellpalette und der Einführung neuer, preisgünstiger Fahrzeuge.