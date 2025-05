Apple plant radikal neuartiges iPhone aus Glas

Wie der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, soll Apple derzeit an einem völlig neuartigen iPhone-Design arbeiten. Das Äußere des Geräts wird demnach überwiegend aus Glas bestehen und eine gebogene Form aufweisen. Auch The Verge berichtet davon.

Das Gerät soll ohne Display-Aussparungen und ohne sichtbaren Rahmen auskommen. Das würde auch bedeuten, dass Apple die Selfie-Kamera hinter dem Display verbergen will. Auch andere Hersteller haben das in Vergangenheit schon so gemacht, allerdings immer stark auf Kosten der Bildqualität.

Bis das neue Glas-iPhone enthüllt werden wird, muss man sich allerdings noch etwas gedulden. Das neue Modell soll zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones erscheinen, also 2027. Schon zum 10. Geburtstag des Handys wurde mit dem iPhone X ein Gerät mit einer neuen Designphilosophie präsentiert, das bis heute die Basis der des Handys ist.

Technische Herausforderungen

Die Umsetzung eines iPhones hauptsächlich aus Glas birgt einige technische Herausforderungen. Besonders beim Rahmen, der ebenfalls aus Glas sein soll. Damit das Handy nicht beim ersten unfreiwilligen Kontakt mit dem Boden zu Bruch geht, müssen entsprechend widerstandsfähige Materialien zum Einsatz kommen.

Auch Wärme dürfte ein Thema sein. So ist Glas deutlich weniger wärmeleitfähig als metallische Materialien. Ein Nachteil, wenn man die durch den Prozessor anfallende Abwärme aus dem Inneren nach außen abtransportieren möchte.

AirPods, Smartwatch, Tischroboter

Apple plant für 2027 noch zusätzlich viel Hardware vorzustellen. So sollen smarte Brillen als Konkurrenz zu Metas Ray-Ban-Modellen, AirPods und Apple Watches mit Kamerafunktion sowie ein Heimroboter mit KI-Assistenz auf den Markt kommen. Letzterer soll laut Gurman eine eigene „Persönlichkeit“ besitzen und als Tischroboter konzipiert sein. Dass Apple an derartigen Geräten arbeitet, ist bereits seit längerem Thema von Spekulationen.

Bis 2027 könnte eine neue Generation von Siri auf Basis großer Sprachmodelle (LLMs) erscheinen. Zudem arbeitet Apple an eigenen Chips für KI-Server. Die Entwicklung dieser Chips erfolgt laut Berichten durch das israelische Silicon-Design-Team, das bereits maßgeblich an den Apple-Silicon-Prozessoren beteiligt war.