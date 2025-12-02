TriFold: Samsung stellt neuartiges Falt-Handy vor
Im Februar 2019 hat Samsung sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Mit dem flexiblen Screen des Galaxy Fold hat der koreanische Hersteller einen neuen Formfaktor für Mobiltelefone etabliert. Nach dem faltbaren Gerät folgte ein klappbares Handy. Nun steht die nächste Entwicklungsstufe an: Samsung hat das Samsung Galaxy Z TriFold offiziell vorgestellt.
Das neuartige Smartphone ist wie ein gewöhnliches Fold-Gerät, nur dass es 2 Scharniere hat und es sich 2-mal wie ein Buch aufklappen lässt. Insofern müsste es eigentlich als DualFold bezeichnet werden. Samsung weist aber darauf hin, dass sich das TriFold wie 3 gewöhnliche Smartphones nebeneinander nutzen lässt.
Smartphone und Tablet
Zusammengeklappt hat das neue Samsung-Handy ein 6,5 Zoll großes Display, das mit herkömmlichen Smartphones vergleichbar ist. Entfaltet man das Gerät, kommt ein Display mit einer Diagonale von 10 Zoll zum Vorschein, das in etwa so groß ist wie bei einem Tablet.
Komplett aufgeklappt, ist das TriFold an der dünnsten Stelle lediglich 3,9 Millimeter dick. An manchen Stellen seien es 4,0 bis 4,2 Millimeter, schreibt Samsung. Zusammengefaltet ist das TriFold 12,9 Millimeter dick und damit ziemlich klobig. Der abstehende Kamerabuckel ist bei diesen Angaben übrigens nicht berücksichtigt worden.
Anders als erwartet wird das TriFold nur 2 Formfaktoren vereinen. Es kann entweder mit dem 6,5-Zoll-Außen-Screen als normales Smartphone genutzt werden oder mittels 10-Zoll-Innen-Screen als Tablet-artiges Gerät. Einen Zwischenschritt mit einem einfach aufgefalteten Bildschirm gibt es nicht.
Technische Spezifikationen
Samsung Galaxy Z TriFold
- Abmessung:
- Aufgeklappt: 159,2 x 214,1 x 3,9 Millimeter
- Zusammengeklappt: 159,2 x 75 x 12,9 Millimeter
- Gewicht: 309 Gramm
- Display:
- Aufgeklappt: 10" faltbarer AMOLED, 1-120 Hz, HDR10+, 1.600 nits (peak), 1.584 x 2.160 Pixel, 269 ppi
- Zusammengeklappt: 6,5" AMOLED, 1-120 Hz, 2.600 nits (peak), 1.080 x 2.520 Pixel, 422 ppi
- Prozessor: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- Speicher: 16/512 GB, 16/1TB
- Kamera:
- 200 MP Hauptkamera: f/1.7, AF, OIS
- 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischen Zoom: f/2.4, PDAF, OIS
- 12 MP Weitwinkelobjektiv: f/2.2, AF
- Selfie-Kamera:
- 10 MP außen: f/2.2
- 10 MP innen: f/2.2
- Software: Android 16, One UI 8
- Akku: 5.600 mAh, 45 Watt Wired, 15 Watt Wireless
- Konnektivität: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, 5G, IP48, Satelliten- SOS
- Farben: Crafted Black
- Preis: noch unbekannt
Produktivität im Fokus
Mit dem TriFold sei es möglich, 3 herkömmliche Smartphone-Apps nebeneinander darzustellen. Die Nutzung von bis zu 3 Apps gleichzeitig soll in erster Linie die Produktivität steigern, heißt es von Samsung.
Es biete sich daher auch besonders an, das Gerät im DeX-Modus zu verwenden. An einen Standmonitor angeschlossen könne man das TriFold als Zweit-Bildschirm nutzen und insgesamt 5 Apps simultan am Laufen haben. Mit dem TriFold sollen also die Grenzen zwischen Smartphone, Tablet und Desktop-Computer verschwimmen.
Einbußen bei der Ausstattung
Wirft man einen Blick auf die technischen Eckdaten, wird man feststellen, dass das TriFold weitgehend einem aktuellen Spitzengerät ähnelt, aber mit den Flaggschiffen nicht ganz mithalten kann. Es ist nicht nur deutlich schwerer, es hat auch eine nicht ganz so gut ausgestattete Kamera.
Auffallend ist zudem, dass das 10 Zoll große Innen-Display eine relativ niedrige Auflösung hat - zumindest im Vergleich mit anderen Smartphones. Die Pixeldichte von 269 ppm beim TriFold ist etwa mit der Pixeldichte eines aktuellen iPads vergleichbar.
Preis und Verfügbarkeit
Wer jetzt zur Kreditkarte greifen will und sich gleich ein Samsung Galaxy Z TriFold zulegen möchte, wird enttäuscht sein. Das neuartige Flat-Handy wird vorerst nicht nach Österreich kommen. Es wird ab 5. Dezember zunächst nur in Korea, China, Singapur, den USA und Taiwan erhältlich sein. Einen Preis hat Samsung vorerst noch nicht verraten.
Es bleibt spannend, ob Samsung sein neues TriFold der Kundschaft schmackhaft machen kann. Nachdem sich gewöhnliche Falt- und Klapp-Handys noch immer nicht in der Masse durchgesetzt haben, könnte es die mehrfach faltbaren Geräte noch schwerer haben.
