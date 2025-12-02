TriFold: Samsung stellt neuartiges Falt-Handy vor

Samsung geht bei faltbaren Smartphones einen Schritt weiter und bringt ein Gerät mit 2 Scharnieren.

Im Februar 2019 hat Samsung sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Mit dem flexiblen Screen des Galaxy Fold hat der koreanische Hersteller einen neuen Formfaktor für Mobiltelefone etabliert. Nach dem faltbaren Gerät folgte ein klappbares Handy. Nun steht die nächste Entwicklungsstufe an: Samsung hat das Samsung Galaxy Z TriFold offiziell vorgestellt. Das neuartige Smartphone ist wie ein gewöhnliches Fold-Gerät, nur dass es 2 Scharniere hat und es sich 2-mal wie ein Buch aufklappen lässt. Insofern müsste es eigentlich als DualFold bezeichnet werden. Samsung weist aber darauf hin, dass sich das TriFold wie 3 gewöhnliche Smartphones nebeneinander nutzen lässt. ➤ Mehr lesen: Huawei Mate XT: Erstes Falt-Handy mit Dreifach-Display

Neue Bilder zeigen Samsungs Mehrfach-Falt-Phone © Screenshot

Smartphone und Tablet Zusammengeklappt hat das neue Samsung-Handy ein 6,5 Zoll großes Display, das mit herkömmlichen Smartphones vergleichbar ist. Entfaltet man das Gerät, kommt ein Display mit einer Diagonale von 10 Zoll zum Vorschein, das in etwa so groß ist wie bei einem Tablet. Komplett aufgeklappt, ist das TriFold an der dünnsten Stelle lediglich 3,9 Millimeter dick. An manchen Stellen seien es 4,0 bis 4,2 Millimeter, schreibt Samsung. Zusammengefaltet ist das TriFold 12,9 Millimeter dick und damit ziemlich klobig. Der abstehende Kamerabuckel ist bei diesen Angaben übrigens nicht berücksichtigt worden. Anders als erwartet wird das TriFold nur 2 Formfaktoren vereinen. Es kann entweder mit dem 6,5-Zoll-Außen-Screen als normales Smartphone genutzt werden oder mittels 10-Zoll-Innen-Screen als Tablet-artiges Gerät. Einen Zwischenschritt mit einem einfach aufgefalteten Bildschirm gibt es nicht. ➤ Mehr lesen: 165 Zoll großer TV ist faltbar und kostet 300.000 Dollar

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Samsung Galaxy Z TriFold Abmessung: Aufgeklappt: 159,2 x 214,1 x 3,9 Millimeter Zusammengeklappt: 159,2 x 75 x 12,9 Millimeter

Gewicht: 309 Gramm

Display: Aufgeklappt: 10" faltbarer AMOLED, 1-120 Hz, HDR10+, 1.600 nits (peak), 1.584 x 2.160 Pixel, 269 ppi Zusammengeklappt: 6,5" AMOLED, 1-120 Hz, 2.600 nits (peak), 1.080 x 2.520 Pixel, 422 ppi

Prozessor: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Speicher: 16/512 GB, 16/1TB

Kamera: 200 MP Hauptkamera: f/1.7, AF, OIS 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischen Zoom: f/2.4, PDAF, OIS 12 MP Weitwinkelobjektiv: f/2.2, AF

Selfie-Kamera: 10 MP außen: f/2.2 10 MP innen: f/2.2

Software: Android 16, One UI 8

Akku: 5.600 mAh, 45 Watt Wired, 15 Watt Wireless

Konnektivität: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, 5G, IP48, Satelliten- SOS

Farben: Crafted Black

Preis: noch unbekannt