Mitmachen und woom WOW-Package gewinnen
Das woom WOW fördert eine Reihe von Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen und bietet ein ganzheitliches Bewegungs- und Lerntraining für Kinder. Es begleitet die Allerkleinsten von ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter und sorgt für den perfekten Start ins Abenteuer auf zwei Rädern.
Wobble, Wobble
Kinder lernen durch das sanfte "Wobbeln" auf ganz intuitive Weise, ihr Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit jeder Fahrt an Selbstvertrauen. Mit jedem „Wobble“ üben die Kinder, ohne es überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis, schenkt Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern und stärkt ihr Selbstvertrauen.
Der selbst-zentrierende Lenker sorgt für Stabilität, während Kinder ihre ersten Erfolge feiern. Und wenn genug gewobbelt wurde? Einfach den Lenker parallel zum Rahmen drehen – und schon kann das woom WOW platzsparend verstaut oder getragen werden.
Das woom WOW gibt es in den drei Farben pop peach, soft sprout und dreamy sky. Für noch mehr Individualität sorgt ein Farbkappen-Set für Reifen, Sattel und Lenkerenden in fünf fröhlichen Varianten – plum purple, lime green, mango orange, raspberry pink und blueberry blue.
READY Kinderhelm
Mit dem READY Kinderhelm in 3 Größen und 5 Farben sind Kinder von 1 bis 14 Jahren auf ihren Outdoor-Abenteuern rundum gut geschützt. Kindgerecht, clever und superbequem ist er außerdem.
Mitmachen
Wir vergeben ein Set bestehend aus einem woom WOW inklusive Helm unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 6. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
