Mitmachen und woom WOW-Package gewinnen

Das woom WOW fördert eine Reihe von Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen und bietet ein ganzheitliches Bewegungs- und Lerntraining für Kinder. Es begleitet die Allerkleinsten von ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter und sorgt für den perfekten Start ins Abenteuer auf zwei Rädern.

Wobble, Wobble

Kinder lernen durch das sanfte "Wobbeln" auf ganz intuitive Weise, ihr Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit jeder Fahrt an Selbstvertrauen. Mit jedem „Wobble“ üben die Kinder, ohne es überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis, schenkt Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern und stärkt ihr Selbstvertrauen.