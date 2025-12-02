Apple trennt sich von KI-Chef

John Giannandrea verlässt mit einer ernüchternden Bilanz das Unternehmen. Der neue KI-Chef war zuvor bei Microsoft und Google.

Wenn es um Künstliche Intelligenz geht, dann läuft es bei Apple nicht rund. Während die Konkurrenz ihre AI-Tools mit großen Schritten immer weiterentwickelt, ist beim iPhone-Hersteller noch immer der Wurm drinnen. Nach zahlreichen Rückschlägen trennt sich Apple nun vom bisherigen KI-Verantwortlichen John Giannandrea.

Seit 2018 hatte er bei Apple die Position des "Senior Vice President for Machine Learning and AI Strategy" inne, er war zuvor von Google abgeworben worden. Giannandrea wird im Frühjahr in den Ruhestand gehen, wie Apple in einer Aussendung bekannt gegeben hat.

Der neue KI-Verantwortliche

Neuer KI-Chef bei Apple wird Amar Subramanya, der auf jahrelange Erfahrung bei Google verweisen kann. Subramanya, spielte unter anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Googles aktueller KI-Software Gemini, heißt es von Apple. Seit Juli war Subramanya bei Microsoft.

