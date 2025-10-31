Apple-Chef kündigt völlig überarbeitetes Siri für 2026 an

Apple-Chef Tim Cook hat sich im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse auch Siri gewidmet. Demnach soll die lang erwartete Überarbeitung des Sprachassistenten 2026 kommen.

Die große Neuerung soll voraussichtlich mit iOS 26.4 im Frühjahr 2026 auf iPhones bzw. mit iPadOS auf iPads ausgeliefert werden. Den Entwicklungsfortschritt bezeichnete Cook als “gut”, wie Reuters berichtet.

Verzögerungen

Die neue Version wurde erstmals auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 angekündigt, verzögerte sich jedoch aufgrund technischer Herausforderungen und Qualitätsanforderungen. Die Verzögerungen bei Siri führten mittlerweile sogar zu Sammelklagen, in denen Apple vorgeworfen wird, zu viel versprochen und zu wenig geliefert zu haben.

Mit dem neuen Siri will Apple endlich in Sachen KI-Assistenten aufholen, nachdem das Unternehmen vor allem im Vergleich zu Google ins Hintertreffen geraten ist. Die neue Siri soll Kontexte besser verstehen, auf Bildschirminhalte reagieren und komplexe, mehrstufige Aufgaben innerhalb von Apps erledigen können. So soll der Sprachassistent beispielsweise Termine, Nachrichten und E-Mail-Informationen kontextbezogen nutzen können, um etwa Flugzeiten oder Reservierungen abzufragen.