4 Möglichkeiten, um schnell und einfach Fotos zu verschicken

WhatsApp ist vielleicht die naheliegendste, aber nicht unbedingt die beste Option zum Teilen der Feiertagserinnerungen.

Rund um die Weihnachtszeit kommen viele Familien und Freunde zusammen. Die schönen Momente dabei wollen viele Menschen für die Ewigkeit mit Fotos festhalten, meistens mit ihren Smartphones. Oft will man aber nicht nur seine eigenen Fotos haben, sondern auch die, die andere gemacht haben. Im Idealfall lässt man sich diese sofort schicken. Hier sind 5 Optionen, um schnell Fotos zu teilen: AirDrop und QuickShare Ein klarer Vorteil von iPhones war und ist, dass man auch große Dateien ganz einfach über AirDrop zwischen 2 iOS-Geräten teilen kann. Das funktioniert über eine Kombination aus Bluetooth und WLAN. Um die Funktion nutzen zu können, klickt man in der iPhone-Foto-App auf ein Bild und sieht dann im linken unteren Eck ein “Teilen-Symbol”. Auf dieses drückt man, wodurch die Option “AirDrop” erscheint. Im nächsten Schritt wählt man ein Gerät aus, an das die Fotos gesendet werden sollen. Sind Personen bzw. deren Geräte nicht in der Kontaktliste, muss der man im Kontrollzentrum des empfangenden Geräts auf das AirDrop-Symbol klicken und “10 Minuten für alle” aktivieren. Dadurch kann in dieser Zeit jeder Dateien senden.

Wie man Fotos über Airdrop sendet

© Bild: Screenshot © Bild: Screenshot

Bei Android-Geräten hat sich mittlerweile “Quick Share” durchgesetzt. Möchte man Fotos versenden, muss man vom oberen Smartphone-Rand nach unten wischen. So kommt man zu den Schnelleinstellungen, wo Quick Share auftauchen sollte. Falls nicht, muss man zur nächsten Seite blättern oder die Funktion in den Einstellungen suchen. Auch hier kann man wieder festlegen, für welche Geräte das Senden oder Empfangen freigeschaltet wird. Man wählt dann wieder eine Datei aus, klickt auf das “Teilen”-Symbol und tippt auf Quick Share. So erscheinen dann Geräte, die Dateien empfangen können. ➤ Mehr lesen: Dieses Tool zeigt, was Googles KI aus euren Fotos herausliest

Mit Quick Share Fotos teilen

© Bild: Screenshot © Bild: Screenshot © Bild: Screenshot

Doch was tut man, wenn man zwischen iOS- und Android hin- und herschicken will? Die gute Nachricht ist: Seit Kurzem ist QuickShare bei gewissen Geräten auch kompatibel mit AirDrop, was bedeutet, dass Dateien ganz einfach auch zwischen iOS und Android geteilt werden können. Dafür aktiviert man “10 Minuten für Alle” auf dem iPhone und Android-Smartphone, wählt das Gerät aus und sendet. Die ersten Android-Smartphones, die die Funktion nutzen können, sind jene der Pixel 10 Familie. Bisher ist nicht bekannt, wann andere Android-Smartphones die erweiterte Quick Share-Funktion nutzen können. Der große Vorteil dieser Art der Übertragung: Bei AirDrop und Quick Share werden die Dateien direkt zwischen den Geräten geteilt, ohne Umwege auf Server der Unternehmen.

Wie man Dateien zwischen iOS und Android teilt © Screenshot

Swisstransfer und Wetransfer Mit dem US-Service WeTransfer oder der europäischen Alternative Swisstransfer kann man große Datenmengen ohne Registrierung zu teilen. Bei letzterem sind 50 GB kostenlos möglich.

Wie man Dateien über SwissTransfer sendet

© Bild: Screenshot © Bild: Screenshot

Um den Dienst nutzen zu können, besucht man die Seite swisstransfer.com und nimmt die Nutzungsbedingungen an. Danach kann man Dateien hochladen und diese entweder per Mail senden oder einen Link erstellen – man muss davor allerdings die eigene Mail-Adresse bestätigen. Den Link kann man dann auch wieder in die Familien-WhatsApp-Gruppe schicken und das ohne Einbußen bei der Qualität. Während der Download in der kostenlosen Version von WeTransfer maximal 3 Tage lang möglich ist, sind es bei Swisstransfer maximal 30 Tage. Außerdem kann man die Inhalte bei Swisstransfer kostenlos mit einem Kennwort versehen. iCloud- oder Google-Drive-Link Eine andere Möglichkeit ist, die Fotos in eine Cloud hochzuladen und dann einen Link dazu zu teilen. Das kann man beispielsweise über die iCloud von iOS oder die App Google Drive machen. Beide Clouds ermöglichen den Download der Dateien auf unterschiedliche Geräten. Dafür klickt man in der Fotos-App wieder auf das Foto der Wahl, klickt dann auf das “Teilen-Symbol” und dann auf die Option “iCloud-Link kopieren”. Klicken andere Personen auf den Link, können sie die Fotos ganz einfach herunterladen.

Wie man Bilder über den icloud-Link sendet © Screenshot

Um Fotos über Google Drive teilen zu können, braucht man ein Google-Konto, das zumindest alle mit Android-Handy haben. Alle Nutzerinnen und Nutzer erhalten 15 GB Speicher kostenlos. In Google Drive lädt man dann zuerst ein Foto hoch und klickt dann auf die 3 Punkte unter dem Bild oder Ordner. Den Link kann man dann z. B. wieder in die gewünschte WhatsApp-Gruppe stellen, wodurch alle Beteiligten Zugriff auf die Fotos haben. ➤ Mehr lesen: Google bringt neue Funktionen für Fotos-App

Wie man Dateien über Google-Drive teilt © Screenshot

Wie man die Qualität auf WhatsApp verbessern kann Mittlerweile gibt es auf WhatsApp die Möglichkeit, die Qualität von Fotos zu erhöhen. Dafür muss man die Einstellungen der App öffnen und dann auf “Speicher und Daten” klicken. ➤ Mehr lesen: Mit dieser WhatsApp-Einstellung könnt ihr bessere Fotos verschicken

Wie man Fotos über WhatsApp mit besserer Qualität sendet

© Bild: Screenshot © Bild: Screenshot © Bild: Screenshot