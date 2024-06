Mit dieser WhatsApp-Einstellung könnt ihr bessere Fotos verschicken

Bilder können nun auch standardmäßig in HD-Qualität versandt werden - mit einem Trick sogar in Originalqualität.

➤ Mehr lesen: So nutzt man die neue Textformatierung in WhatsApp

Nun hat WhatsApp endlich eine Möglichkeit eingeführt, mit der man seine Fotos standardmäßig in hoher Auflösung versenden kann. Aktiviert man diese Funktion, werden künftig alle Fotos und Videos in einer deutlich besseren Qualität verschickt.

Vergangenes Jahr hat der Messenger dann die HD-Funktion eingeführt. Wer rechtzeitig vor dem Versenden auf das HD-Symbol tippt, verschickt die Fotos und Videos in hoher Auflösung. Leider musste das HD-Feature bei jeder Nachricht aufs Neue aktiviert werden.

Mit einem Workaround können Fotos und Videos aber dennoch in der originalen Qualität verschickt werden. Dafür versendet man Bilder nicht als Fotos, sondern als Dokument beziehungsweise Datei.

Allerdings werden die Bilder selbst mit der HD-Funktion nicht in Originalqualität übertragen. Auch in diesem Fall komprimiert WhatsApp die Dateien, sodass mit kleineren Qualitätseinbußen zu rechnen ist.

Nicht in Originalqualität

Die Größe der Dateien schlägt sich nicht nur Speicherverbrauch am Handy wieder, sondern natürlich auch beim Verbrauch der mobilen Daten . Dafür ist die Qualität der Fotos und Videos deutlich besser.

In den Einstellungen weist WhatsApp darauf hin, dass das Versenden in Standardqualität schneller vonstattengeht und die Dateigröße kleiner ist. Bei HD-Qualität dauere das Versenden länger und die Datei kann 6-mal größer sein, heißt es.

" Einstellungen " aufrufen (in Android über das 3-Punkte-Menü)

So aktiviert man die HD-Funktion

Fotos über WhatsApp in Originalqualität verschicken

So funktioniert's in Originalqualität

Im WhatsApp-Chat-Fenster auf Dateianhang tippen (Plus-Symbol unter iOS, Büroklammer-Symbol unter Android) "Dokument" auswählen Auf "Aus Galerie auswählen" tippen Foto und/oder Video auswählen und verschicken

Dokument statt Foto

Am Empfängergerät erscheinen die Fotos dann jedoch als Dateien, eine Vorschau im Chat-Fenster gibt es in diesem Fall nicht. Direkt aus der Galerie heraus lassen sich Fotos oder Videos nicht in Originalqualität verschicken. Der einzige Weg führt über das Chat-Fenster und dem Dateianhang.