So versteckt man WhatsApp-Chats und schützt sie mit Passwort

Die neuen Features stellen einen zusätzlichen Schutz für ganz persönliche Unterhaltungen dar und helfen dabei, die Privatsphäre noch besser zu schützen. So beschreibt WhatsApp die Einführung der Funktionen "Chat-Sperre" und "Geheimcode".

Damit können WhatsApp-Chats versperrt werden. Um Zugriff auf diese Unterhaltungen zu bekommen, ist die Eingabe des Gerätepassworts beziehungsweise Fingerabdruck oder Gesichtserkennung notwendig.

Sperrt man Unterhaltung mittels Passworts, wandern all diese Chats in den Ordner "Gesperrte Chats". Zu finden ist dieser in der Chat-Übersicht ganz oben bei dem Ordner "Archiviert". Nun können diese Chats auch unsichtbar versteckt werden.

Aber Vorsicht

Hat man tatsächlich Inhalte, die niemand lesen soll, sollte man eine Sache unbedingt bedenken: Die gesperrten Chats werden nämlich in den mit WhatsApp verknüpften Geräten nicht automatisch versperrt und sind dort weiterhin sichtbar.

Auf einem verknüpften Android-Handy oder iPhone müssen die jeweiligen Unterhaltungen extra gesperrt werden. Und Vorsicht: In der WhatsApp-Web-App am Desktop können Chats nicht per Passwort versperrt werden. Zumindest hat es bei mir in der aktuellen Version unter macOS nicht funktioniert.