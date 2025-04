Diese Powerbank kann man nicht verlieren

Der Mini-Akku kann in die Find-my-Netzwerke von Android und Apple integriert werden und hat sogar einen NFC-Chip integriert.

Runk 2.0 ist eine extra kleine Powerbank, die man als Schlüsselanhänger verwenden kann und die gleichzeitig ein Ortungssystem integriert hat. Sollte der externe Akku verloren gehen, kann er wieder aufspürt werden. Dafür kann Runk 2.0 in das "Find my"-Netzwerk von Apple sowie in das "Find my Device"-Netzwerk von Googles Android integriert werden.

Zu haben ist die Powerbank allerdings noch nicht. Derzeit wird auf Kickstarter für die Finanzierung des Produkts geworben. Es sieht aber ziemlich gut aus, dass Runk 2.0 umgesetzt werden kann. Das Finanzierungsziel von 2.645 Euro ist bereits um ein Vielfache überschritten worden.

➤ Mehr lesen: Das ist die erste Powerbank mit Natrium-Ionen-Akku