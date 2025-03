Das ist die erste Powerbank mit Natrium-Ionen-Akku

Elecom wirbt in der Presseaussendung , die Notebookcheck entdeckt hat, sowohl mit der Umweltfreundlichkeit , Sicherheit als auch mit der Kältebeständigkeit . Die Powerbank kann demnach bei Temperaturen zwischen plus 50 und minus 35 Grad Celsius genutzt werden.

So gelten Natrium-Akkus als umweltfreundlich und günstiger, weil Natriumchlorid häufiger auf der Erde vorkommt als Lithium. Zudem ist Natrium weniger reaktionsfreudig. Das macht die Akkus tendenziell sicherer , weil die Gefahr durch Brände reduziert wird. Außerdem können sie besser mit niedrigen Temperaturen umgehen.

Außerdem soll das Natrium-Akkupack laut Elecom bis zu “5.000 Ladezyklen erreichen können”. Gemeint ist damit wohl die Zahl an Zyklen, bevor die Kapazität nennenswert absinkt. Bei Lithium-Ionen-Akkus geht man lediglich von 500 kompletten Zyklen aus, bevor die Kapazität auf 80 Prozent sinkt.

Im Inneren finden sich 3 Zellen mit jeweils 3.000 mAh, das heißt, die gesamte Kapazität beträgt 9.000 mAh. Sie hat einen USB-A- und einen USB-C-Port mit einem maximalen Output von 45W. Geladen werden kann sie mit maximal 30W.

Nachteil

Ein Nachteil an Natrium-Akkus ist ihre geringe Energiedichte. Das spiegelt sich auch am Gewicht der Powerbank wider. So wiegt das Akkupack 350 Gramm. Die Größe liegt bei 87 x 31 x 106 mm.

Zum Vergleich: eine Lithium-Ionen-Powerbank mit 10.000 mAh, wie etwa diese von Anker, wiegt nur knapp 200 Gramm. Mit 52 x 27 x 107 mm ist sie auch ein gutes Stück kleiner.

