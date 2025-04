SPEAK OUT Festival 2025: Nachhaltigkeit und Innovation im Mittelpunkt

Das KURIER futurezone SPEAK OUT Festival findet am 17. Juni 2025 im MuseumsQuartier Wien statt.

Am 17. Juni 2025 findet im Wiener MuseumsQuartier das KURIER futurezone SPEAK OUT für Nachhaltigkeit und Innovation statt. Die von der KURIER futurezone organisierte Veranstaltung richtet sich an Young Professionals, Start-ups sowie Studierende im Alter von 18 bis 35 Jahren und bringt diese mit Unternehmen, Wissenschaft und Politik zusammen. Vor Ort wird von hochkarätigen Gästen über die Zukunft unseres Planeten diskutiert.

Von 10:30 bis 19:30 Uhr werden Workshops, Impulstalks und themenbezogene Diskussionen in den Festivalzonen der Arena21, den Barocksälen sowie in der Ovalhalle abgehalten. Durch den Tag führt "Dancing Stars"-Profitänzerin und Moderatorin Conny Kreuter. KURIER futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel wird mehrere Panel-Talks moderieren.