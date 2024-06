Klimakrise bewältigen: "Yo, wir schaffen das"

Beim SPEAK OUT Festival im Wiener Museumsquartier sollen Lösungen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft gefunden werden.

"Wo wir hinschauen, gibt es derzeit Krisen. Pandemie, Inflation, politische Instabilität und über all dem schwebt auch noch der Klimawandel", sagt Meteorologe Marcus Wadsak bei seiner Keynote am SPEAK OUT Festival. Aktuelle Hochwasserereignisse, aber auch Waldbrände, Dürren, Rohstoffknappheit, Biodiversitätsverlust und Rekordtemperaturen ließen Menschen die Folgen des Klimawandels ganz deutlich spüren. Für viele Stelle sich die Frage: "Können wir es schaffen, dass aus der Krise keine Katastrophe wird?" Wadsak ist von der Einstellung der Comicfigur Bob, der Baumeister, überzeugt: "Yo, wir schaffen das!" ➤ Mehr lesen: Das SPEAK OUT Festival 2024 im Liveticker

Das SPEAK OUT Festival in Bildern

AIT-Geschäftsführer Alexander Svejkovsky und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Einlenken ist immer noch möglich Wichtig sei, auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zu vertrauen. Schon seit Jahrzehnten sei klar, dass die Verbrennung fossiler Treibstoffe die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre erhöhe, dass durch die zunehmende Wärme immer häufiger zu Extremwettereignissen komme, und bestimmte Folgen wie das Abschmelzen der Gletscher in Österreich nicht mehr umkehrbar seien. Man könne Erklärungen der Wissenschaft noch so sehr bezweifeln, aber: "Die Natur kann nicht bescheißen!" Die Auswirkungen der Klimakrise seien an vielen Orten klar erkennbar, aber auch wenn die Menschheit "viel Zeit mit Nichtstun verschwendet" habe, sei es immer noch möglich, Handlungen zu setzen und die Klimakrise zu bewältigen. Was man als Gesellschaft und als Individuum, aber auch als Unternehmen tun kann, genau das würde auf dem SPEAK OUT Festival aufgezeigt werden. ➤ Mehr lesen: Nach der Rekord-Hitze in 2023: Wie steht es um die Klimaziele? Eine Mehrwegflasche macht einen Unterschied Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sieht etwa riesiges Potenzial in der Kreislaufwirtschaft: "Wir sehen eine Verknappung der weltweiten Ressourcen. Das zeigt auch die Grenzen eines linearen Wirtschaftens auf, bei dem Rohstoffe gewonnen und Produkte erzeugt werden, die dann auf Deponien landen. Wenn wir so weitermachen, brauchen wir 3 Planeten, wir haben aber nur einen." Auf europäischer Ebene seien in den vergangenen Jahren im Rahmen des Green Deals schon wichtige Voraussetzungen geschaffen worden, um den Rohstoffverbrauch zu senken, Materialien wiederzuverwenden oder Geräte zu reparieren und so ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Innovative, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen seien eine große Chance für Unternehmen. "Ich freue mich aber auch über jeden einzelnen von Ihnen, der zu einer Mehrwegflasche greift", sagt Gewessler. Jeder einzelne Beitrag zum Klimaschutz sei wichtig. "Es gibt keine einzelne Lösung für alle Probleme. Ganz viele Menschen an ganz vielen Positionen machen einen Unterschied." ➤ Mehr lesen: Wie wichtig das Recycling von Plastikflaschen für den Klimaschutz ist

In der Ovalhalle sind beim SPEAK OUT Festival Entspannung und persönliche Gespräche angesagt © David Kotrba

50 Speaker*innen an einem Tag Beim SPEAK OUT Festival von KURIER und futurezone sollen Innovationen für eine nachhaltige, klimaschonende Zukunft aufgezeigt und gemeinsame Vorgehensweisen erörtert werden. Inspirierende Impulstalks, Panel-Diskussionen, Workshops und ein vielfältiges Rahmenprogramm stehen ganz im Zeichen der "6 R": Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Recycle, also umdenken, ablehnen, reduzieren, wiederverwenden, reparieren und recyceln. Im Wiener Museumsquartier treten über 50 Speaker*innen von 25 Unternehmen und 9 Universitäten auf. Zu den Gästen zählen neben Gewessler und Wadsak u.a. Julian Schütter. Der ehemalige ÖSV-Athlet spricht darüber, wie Skifahrer*innen Widerstand gegen wenig nachhaltige Praktiken im Wintersport üben. Mit dabei sind auch Biodiversitätsforscher Franz Essl, der 2022 als Wissenschafter des Jahres ausgezeichnet wurde, und Cornelia Diesenreiter, die Gründerin von Unverschwendet. Hochkarätige Diskussionsrunden Mit der Unterstützung engagierter Sponsor*innen und Partner*innen, etwa den CEOs for Future, werden hochkarätig besetzte Panels wichtige Fragen der Gegenwart diskutieren. A1-CEO Markus Grausam, Bundesministerin Leonore Gewessler, Katharina Rogenhofer vom Kontext Institut für Klimafragen und Alexander Svejkovsky vom Austrian Institute of Technology (AIT) sprechen etwa darüber, wer die Verantwortung für den Klimaschutz trägt. Rethink, Umdenken, steht danach im Fokus, wenn es darum geht, ob Klimaneutralität als neue Religion oder als Chance für Geschäftsfmodelle gesehen wird. Dabei ist u.a. Mathias Schaffer von Next Incubator, dem Innovations-Hub für Nachhaltigkeit von Energie Steiermark. Bei einem Klimaschutz-Panel powered by Drei geht es darum, wie man die Firmenkultur hin zu mehr Klimaschutz verändert. Um Reuse und Recycling dreht sich eine Diskussion, die sich dem Umgang mit gebrauchten Geräten widmet. Zu den Teilnehmer*inenn zählen u.a. Anja Tretbar-Bustorf von Magenta und Maimuna Mosser, CEO von Google Austria.

Im Gaming Corner können Klassiker und neueste Nachhaltigkeitsspiele ausprobiert werden © David Kotrba