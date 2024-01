Nach der Rekord-Hitze in 2023: Wie steht es um die Klimaziele?

1,5 Grad plus sind bald erreicht, in Österreich schon überschritten. Klimaschutzbemühungen steigen, aber immer noch zu langsam.

Gigantische Waldbrände in Kanada, Überschwemmungen in Libyen, Rekordhitze auf der gesamten Nordhalbkugel - tausende Menschen weltweit sind auch im vergangenen Jahr wieder bei Naturkatastrophen ums Leben gekommen, die durch den Klimawandel verstärkt auftreten. Auch in Österreich gab es jede Menge Zerstörung, etwa durch die schweren Unwetter im August. 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Von Jänner bis November lag die weltweite Durchschnittstemperatur bei 1,46 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt.

Eindeutiger Ausreißer: 2023 hat den Hitzerekord gebrochen © Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Emissionen stecken auf Plateau fest Dass es da um das Klimaziel von plus 1,5 Grad nicht gut bestellt ist, liegt auf der Hand. Laut dem Analyseinstrument Climate Action Tracker hat sich auch an den Szenarien für die Zukunft nichts zum Positiven verändert. Werden alle Zusagen und Ziele der Staaten eingehalten, wird die Temperatur bis zum Jahr 2100 um 2,1 Grad Celsius steigen - wegen der mangelhaften Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sieht es aber eher nach plus 2,7 Grad aus. Damit würde man quasi knapp am "Ende der menschlichen Zivilisation" von plus 3 Grad vorbeischrammen, vor dem Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber (IIASA) Anfang Dezember in einem Zeit im Bild 2 Interview gewarnt hat. Laut dem Global Carbon Budget zeigt die Menschheit immer noch wenig Einsicht bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen. 2023 sind sie gegenüber 2022 um 1,1 Prozent gestiegen. Sie verharren seit Jahren auf einer Art Plateau, während es eigentlich eine steile Kurve nach unten geben sollte, um die Klimaziele zu erreichen. Positiv ist, dass die Emissionen innerhalb der EU um 7,4 Prozent gesunken sind. Reduktionsfortschritte gibt es bei Energiewirtschaft, Industrie, Gebäuden, Landwirtschaft, Abfallsektor - nur nicht beim Transport. Dort gab es einen Anstieg um 2 Prozent. ➤ Mehr lesen: Verkehr klimafreundlicher zu machen "wird weh tun"

Erdthermometer: Die Auswertung des Climate Action Tracker 2023 © CAT/Kurier/Eber

In Österreich ist schon etwas weitergegangen Auch wenn Österreichs Emissionen in diesem Bereich 2023 gesunken sind, bleibt der Verkehr ein großes Sorgenkind. Laut Karl Steininger, dem Leiter des Wegener Center für Klima und globalen Wandel der Universität Graz, liegt das vor an der Raumordnung. "Österreich ist extrem zersiedelt im europäischen Vergleich. Diese Strukturen kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum bedienen." In Ländern, wo lokale Bürgermeister*innen nicht für Flächenwidmungen zuständig sind, laufe es besser. Insgesamt sei beim Klimaschutz in Österreich aber einiges weitergegangen. Zu den größten aktuellen Erfolgen zählen laut Steininger das Anheben des CO2-Preises bei gleichzeitiger sozialer Abfederung, die Heranziehung zahlreicher Expert*innen beim Erstellen eines nationalen Klimaplans, die Erhöhung des Budgets für Klimaschutzprojekte oder ein kostenloses Klimaticket für Jugendliche ab 18. "Wir haben aber noch viel vor uns", sagt Steininger. " Ein Wermutstropfen sei, dass das Erneuerbare-Wärme-Paket nicht schon früher da war. Dass dabei auf Förderungen anstatt auf Verpflichtungen gesetzt werde, bringe vor allem bei Mietwohnungen und Mehrparteienhäusern Schwierigkeiten mit sich. ➤ Mehr lesen: Fernwärme: So schlagen wir uns im europäischen Vergleich Betroffenheit, aber wenig persönliche Veränderung Laut dem Klimaschutzbericht 2023 des Umweltbundesamtes ist Österreich überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen. Die Durchschnittstemperatur lag 2022 bei plus 2,3 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Dass diese Entwicklung problematisch ist, sei der Bevölkerung schon bewusst, analysiert Steininger, "vor allem dort, wo es zu Extremwetterereignissen kommt, heuer etwa den Murenabgängen in Kärnten". In der Anpassung eigener Verhaltensweisen münden Sorgen über den Klimawandel aber in geringerem Maße. "Oft versucht man sich zu sagen: Das bisschen, was ich mache, hat eh keine Auswirkungen." Im Climate Change Performance Index bleibt Österreich unverändert auf dem 32. Platz. Bestimmte Verbesserungen, die es im Land gegeben habe, seien in der internationalen Rangliste aber noch nicht berücksichtigt, merkt Steininger an. Unter anderem habe es einen starken Ausbau von Photovoltaik gegeben. ➤ Mehr lesen: Wo wir überall Photovoltaik-Anlagen brauchen

Die Relationen beim Photovoltaik-Ausbau: China stellt den Rest der Welt in den Schatten © IEA