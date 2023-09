Abhängig von Chinas Akkus: Was Europa dagegen tun will

Um CO 2 -neutral zu werden, werden in Europa erneuerbare Energien stark ausgebaut und die Elektromobilität wird gefördert. Dadurch sind in den nächsten Jahrzehnten Speichertechnologien wie Batterien oder Wasserstoff sehr gefragt. Momentan stammen Akkus vornehmlich aus China.

"Ohne die Umsetzung wirksamer Maßnahmen könnte das europäische Energieökosystem bis 2030 in eine Abhängigkeit von China geraten, die anders, aber ähnlich schwer wiegt, wie die von Russland vor dem Einmarsch in der Ukraine", heißt es in einem Dokument, das die spanische EU-Ratspräsidentschaft nun veröffentlicht hat. Die Warnung soll Diskussionen beim EU-Gipfel Anfang Oktober in Granada anregen.