Ob der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden kann, hängt an zentralen Fragen, auf die es bislang keine Antwort gibt.

Es soll nicht mehr allzu lange dauern, bis das erste Kraftwerk ans Netz geht, das mit Fusionsenergie elektrischen Strom erzeugt. Commonwealth Fusion Systems (CFS) hat angekündigt, dass ihr Fusionsreaktor bereits in den frühen 2030er-Jahren soweit sein wird.

Dann will das Unternehmen im US-Bundesstaat Virginia ein Fusionskraftwerk ans öffentliche Stromnetz angeschlossen haben, das eine Leistung von 400 MW aufweist. Der Plan sieht vor, dass in 8 bis 10 Jahren so mehr als 150.000 Haushalte ihren Strom aus der Fusionsenergie beziehen.

➤ Mehr lesen: Unglaublicher Weltrekord bei Kernfusion macht Forscher skeptisch