Laser mit 7 Petawatt Leistung für Kernfusion: Bau von ATLAS startet

Mit dem extrem leistungsstarken Laser soll die Kernfusion in Gang gesetzt werden. 10-mal in der Sekunde sollen die Atome beschossen werden, damit sie die notwendige Temperatur erreichen, fusionieren und dadurch mehr Energie erzeugen, als für den Laserbeschuss notwendig ist.

Insgesamt feuern 3 Laserstrahlen auf ein Ziel, das in etwa so breit ist wie ein menschliches Haar ist. Der Laser erreicht dabei eine Gesamtleistung von 7 Petawatt. Das sind 7E+15 Watt - oder ausgeschrieben 7.000.000.000.000.000 Watt.

➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion?

Neues Labor ab 2026 in Betrieb

Über die Bühne gehen sollen diese Experimente ab 2026 in einem neuen Labor an der Colorado State University. Der Startschuss für den Bau der ATLAS-Einrichtung (Advanced Technology Lasers for Applications and Science) fand vor einigen Tagen statt.

Realisiert wird das Labor in Zusammenarbeit zwischen der US-Universität und dem Münchner Fusions-Start-up Marvel Fusion. Das Public-Private-Partnership in der Höhe von 150 Millionen Dollar wird auch vom Energieministerium der USA unterstützt.

ATLAS soll zu einer der führenden Forschungseinrichtungen für Laser werden. Die gewonnen Erkenntnisse sollen dabei helfen, Kernfusion zur Serienreife zu bringen.

Außerdem soll im Bereich Medizin geforscht werden. Laser könnten zukünftig genutzt werden, um Tumore im Körper zu zerstören. Das ist möglich, weil Laser sehr hohe Energie auf ein sehr kleines Ziel konzentrieren können.

➤ Mehr lesen: Meilenstein in der Kernfusion: Was der Durchbruch bedeutet