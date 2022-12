Meilenstein in der Kernfusion: Was der Durchbruch bedeutet

US-Forscher*innen haben erstmals ein Energieplus aus einer Fusion erhalten. Für die Wissenschaft ist das ein großer Schritt.

Mit “Meilensteinen” kommt man in der Kernfusion häufiger in Kontakt. Egal, ob heißestes Plasma, längste Reaktion oder höchste Energieausbeute - Forschungsgruppen versuchen oft, sich gegenseitig zu übertrumpfen. US-Forscher*innen ist am 5. Dezember 2022 aber ein Durchbruch gelungen, der für Aufsehen sorgt. Mehr Energie gewonnen als investiert Der Meilenstein basiert auf 2 Zahlen: Etwa 2 Megajoule (0,5 Kilowattstunden) brauchte es, um die Fusion in Gang zu setzen, rund 3 Megajoule (0,8 Kilowattstunden) wurden bei der Fusion selbst freigesetzt. Damit gelang es den Forscher*innen der National Ignition Facility, diesen wichtigen Break-even-Punkt - den “Heiligen Gral der Fusionsforschung” - zum ersten Mal zu überschreiten. Die National Ignition Facility (NIF), eine Forschungseinrichtung im US-Bundesstaat Kalifornien, beherbergt den größten und leistungsstärksten Laser der Welt. Das Gerät in der Größe von 3 Fußballfelder schießt 196 Laserstrahlen mit einer Gesamtleistung von 500 Terawatt.

Funktion einer Mini-Wasserstoffbombe Diese gewaltige Leistung braucht es, um eine Fusionsreaktion in einem 1 bis 2 Millimeter großen Brennstoffkügelchen aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium zu starten. Die Theorie dahinter ist simpel und lässt sich mit einer Mini-Wasserstoffbombe vergleichen. Die Ausführung ist allerdings um einiges schwieriger. Um eine Fusionsreaktion zu “zünden”, müssen 3 Voraussetzungen gegeben sein: die Temperatur (in der Regel 150 Millionen Grad Celsius), die richtige Dichte des Brennstoffs und die richtige Energieeinschlusszeit. Letztere gibt an, wie gut das Plasma quasi “gedämmt” ist - also die Zeit, die verstreicht, bis die über Heizungen in das Plasma gepumpte Wärmeenergie wieder nach außen verloren geht.

Fusionsreaktoren wie Stellarator oder Tokamak setzen mit ihren Magnetfeldern auf ein Plasma mit niedriger Dichte (250.000 Mal dünner als die Atmosphäre), jedoch großer Energieeinschlusszeit (rund 2 Sekunden). Doch es geht auch anders: Bei der Laserfusion oder Trägheitsfusion wird das Brennstoffkügelchen durch die Laser so weit verdichtet, dass die Energieeinschlusszeit kaum eine Rolle mehr spielt. Golddöschen wird verdampft Die Laser sind dabei auf die Innenseite eines Golddöschens gerichtet, das den Brennstoff umgibt. Das Gold verdampft und gibt Röntgenstrahlung frei, die das Kügelchen aufheizt - und zwar so stark, dass die äußerste Schicht des Brennstoffs quasi explodiert, wodurch das Kügelchen extrem verdichtet wird.