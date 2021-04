Das Ende der Energiekrise: Kernfusion soll 2030 einsatzbereit sein

Kernfusion ist der heilige Gral der Energieerzeugung. Läuft sie einmal, kann sie nahezu unendlich Energie erzeugen und hat dabei so gut wie keine schädlichen Emissionen.

TAE Technologies will jetzt einen Meilenstein erreicht haben, der das Ziel Kernfusion in greifbare Nähe rücken lässt. Das US-Unternehmen ist sogar so zuversichtlich, dass es einen Zeitpunkt nennt: Ende dieser Dekade, also spätestens 2030, soll es kommerziell nutzbare Kernfusionskraftwerke geben.

50 Millionen Grad Celsius

Der Meilenstein ist ein Fusionsreaktor, der 24 Meter lang ist und einen Durchmesser von 7 Metern hat. Darin wird stabiles Plasma mit einer Temperatur von mehr als 50 Millionen Grad Celsius erzeugt. Die genutzte Technologie sei skalierbar, heißt es. Der nächste im Bau befindliche Reaktor werde bereits über 100 Millionen Grad heißes Plasma erzeugen können und bis 2030 könne die Technologie für Kraftwerke kommerzialisiert werden.