Ziegel mit Strom erhitzen: Hitzebatterie speichert 1.800 Grad Celsius

Ein Spin-off des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) will das nun auf eine neue Art und Weise lösen. Electrified Thermal Solutions hat einen elektrisch leitfähigen Ziegelstein entwickelt, der Wärme bei ausreichend hohen Temperaturen speichern kann, um industrielle Prozesse anzutreiben. Geladen wird er per Strom genau dann, wenn er billig verfügbar ist. Davon berichtet das MIT selbst auf ihrer Webseite .

Strom dann speichern, wenn er verfügbar ist

Die e-Bricks werden mit bestehenden Produktionsverfahren hergestellt und können dadurch kostengünstig in großem Maßstab produziert werden. Die Idee ist, die Ziegel mit Strom dann aufzuheizen, wenn er in großem Ausmaß vorhanden ist. Also etwa, wenn starker Wind weht und es einen Überschuss an Windenergie gibt.

Diese Hitze kann dann über viele Stunden gespeichert werden. „Wenn man die Schwerindustrie dekarbonisieren will, gibt es keinen günstigeren Weg, als Strom aus kohlenstofffreien Stromquellen in Wärme umzuwandeln”, sagt Gründer Daniel Stack.

Skalierbar

In der kommerziellen Nutzung könnte eine große Zahl dieser e-Bricks in handelsüblichen Metallboxen gestapelt werden. Das System ist so auch in hohem Maße konfigurier- bzw. skalierbar. In der Standardgröße können 25 Megawattstunden gespeichert un 5 Megawatt Energie abgegeben werden. Zum Vergleich: Ein Haushalt in Österreich verbraucht in einem ganzen Jahr rund 3 Megawattstunden.

Derzeit arbeitet das Unternehmen daran, eine Demonstrationsanlage im kommerziellen Maßstab zu bauen. Sie soll innerhalb der nächsten 7 Monate in Betrieb gehen.