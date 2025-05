Diese neuen Funktionen erscheinen auf Spotify

Spotify Playlisten werden teilweise über Jahre erstellt und sind für viele Menschen ein täglicher Begleiter. In der Vergangenheit wurde der Algorithmus jedoch immer präsenter, hat aber nicht immer den Geschmack der Hörerinnen und Hörer getroffen.

Nun sollen Nutzerinnen und Nutzer wieder mehr Kontrolle über ihr Hörerlebnis und ihre Playlists erhalten. Die Funktionen werden nach und nach für Spotify-Nutzer und Premium-Abonnenten ausgerollt.

➤ Mehr lesen: Spotify erreicht Meilenstein

Die Snooze-Funktion

Wer viel Musik hört, kennt das Problem: Bestimmte Songs tauchen im Laufe des Tages immer wieder auf. In Zukunft soll man das mithilfe der Snooze-Funktion verhindern können. Damit lassen sich Songs für 30 Tage pausieren.

Während dieses Zeitraums erscheinen sie dann nicht mehr in den personalisierten Empfehlungen. Möchte man einen Song länger nicht hören, kann man auch den Verstecken-Button nutzen. Dann wird das Lied in dieser Playlist nicht mehr gespielt. Spotify schafft darüber hinaus die Möglichkeit, Musik von bestimmten Künstlerinnen und Künstlern zu blockieren.

➤ Mehr lesen: Spotify will bald “Deluxe-Version” veröffentlichen

Änderungen bei der Warteschlange

Für Premium-Abonnenten gibt es darüber hinaus Änderungen bei der Warteschlange. In der Vergangenheit war es so, dass wenn ein Song zu Ende ist, irgendein anderer gespielt wurde. Man wusste aber nicht wirklich, was auf einen zukommt.

Das wird sich jetzt ändern. Nun sieht man die Warteschlangen-Empfehlungen am Ende der Warteschlange. Lieder, die man im Moment nicht hören mag, kann man dann entfernen. Zusätzlich sind bei der Warteschlange nun auch die Funktionen Shuffle, Smart Shuffle, Wiederholen und Sleep Timer zu finden.

➤ Mehr lesen: Spotify will bald “Deluxe-Version” veröffentlichen

Mehr Kontrolle über Playlisten

Um die Playlisten generell besser managen zu können, hat Spotify etwas an der mobilen Version geändert. Dort erscheinen jetzt Buttons wie Hinzufügen, Sortieren und Bearbeiten, die die Verwaltung erleichtern sollen.

➤ Mehr lesen: Wie über Spotify raubkopierte Software verteilt wird

Wer über das +-Symbol eine neue Playlist erstellt, kann künftig leichter mit anderen zusammenarbeiten. Die Funktion "Gemeinsamer Mix" erlaubt es, verschiedene Musikgeschmäcker in einer Playlist zu kombinieren.