Spotify will bald “Deluxe-Version” veröffentlichen

Spotify-CEO Daniel Ek bestätigte am Dienstag während einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen eine "Deluxe-Version" von Spotify. Einen genauen Zeitplan nannte er noch nicht. Wie Bloomberg berichtet, soll das Upgrade noch heuer zur Verfügung stehen.

Bei der Deluxe-Version erhalten Abonnenten und Abonnentinnen eine bessere Streaming-Qualität (sprich: Hi-Fi Audio) und "viel mehr Kontrolle", wie Ek angibt. Was genau der Spotify-CEO damit meint, ist unklar. Es könnte allerdings auf eine erweiterte Bibliotheksverwaltung, KI-gesteuerte Wiedergabelisten und Optimierung der Kopfhörer-Klangqualität verweisen. An all diesen Features wird Berichten zufolge bereits gearbeitet.